Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα της Κρήτης: Η απαγωγή που κόντεψε να προκαλέσει εμφύλιο - Βίντεο
Στην Κρήτη, όταν ένας άντρας έπαιρνε μια γυναίκα χωρίς τη συγκατάθεση του πατέρα της, δεν μιλούσαν για «απαγωγή», αλλά για «κλέψιμο». Ήταν μια παλιά πρακτική, όπου ο πατέρας είτε δεχόταν το γεγονός, είτε ξεκινούσε βεντέτα.
Η ερωτική ιστορία απ' τα Ανώγεια τον Αύγουστο του 1950 που λίγο έλειψε να αιματοκυλήσει την Κρήτη. Η απαγωγή της Τασούλας Πετρακογιώργη από τον Κώστα Κεφαλογιάννη έφερε χιλιάδες ενόπλους στα βουνά, την παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού και διεθνή πρωτοσέλιδα.
