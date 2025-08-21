Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία: Κακουργηματικές διώξεις σε ιερείς για υπεξαίρεση και ξέπλυμα

Τον Οκτώβριο του 2024, εντοπίστηκε υπεξαίρεση περίπου 3 εκατ. ευρώ από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα, ύστερα από έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Τα χρήματα φέρονται να διοχετεύθηκαν σε πέντε λογαριασμούς επιχειρηματιών νυχτερινών κέντρων ως φαινομενικές «επενδύσεις», με τη δράση να διαρκεί περίπου 7 – 8 χρόνια.

Η έρευνα «έτρεξε» έπειτα από τυχαίο τραπεζικό εσωτερικό έλεγχο που εντόπισε ύποπτες κινήσεις, συμπεριλαμβανομένου πρόσφατου εμβάσματος ύψους περίπου 50.000 ευρώ.

Εις βάρος δύο υψηλόβαθμων ιερέων της Επισκοπής Σύρου ερευνώνται κακουργηματικές πράξεις, όπως η υπεξαίρεση. Παράλληλα, οι πέντε επιχειρηματίες νυχτερινών κέντρων κατηγορούνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί και περιουσιακά τους στοιχεία.

Συγκεκριμένα, η εισαγγελία του νησιού προχώρησε πρόσφατα στην άσκηση διώξεων για κακουργηματική υπεξαίρεση, συνέργεια και το αδίκημα του ξεπλύματος χρήματος, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ. Οι διώξεις στρέφονται κατά παντός υπευθύνου, με τον ανακριτή, πάντως, να αναμένεται να καλέσει περίπου στα μέσα Σεπτεμβρίου τους βασικούς πρωταγωνιστές του σκανδάλου: Τους δύο κατηγορούμενους κληρικούς αλλά και έξι ιδιώτες, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν καταγωγή από την Πάτρα.

Το χρονικό του σκανδάλου – Ιερείς «ξέπλυναν» 3 εκατ. ευρώ σε νυχτερινά κέντρα

Τον Οκτώβριο, όταν και ολοκληρώθηκε η έρευνα, η Αρχή εντόπισε ότι μεγάλα χρηματικά ποσά, που φτάνουν τα 3 εκατ. ευρώ, «έφυγαν» από το ταμείο της Καθολικής Εκκλησίας και επενδύθηκαν σε νυκτερινά κέντρα. Αυτή η τακτική είχε αρχίσει πριν από οκτώ χρόνια.

Αρχικά, η Αρχή ενημερώθηκε από τις τράπεζες για «ύποπτες» κινήσεις μεγάλων χρηματικών ποσών και ξεκίνησε ενδελεχή έλεγχο προκειμένου να χαρτογραφήσει τη διαδρομή των χρημάτων και να εντοπίσει τον πραγματικό αριθμό των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ακόμη, προέκυψαν ενδείξεις για την τέλεση σοβαρών αξιοποίνων πράξεων, όπως της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Πέραν των άλλων… τεχνασμάτων που εφαρμόζονταν, ήταν και το εξής: Ο ένας από τους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες έφερνε στο κατάστημα κάποιον καλλιτέχνη από την Αθήνα και για τα έξοδα (διαμονή, συνεργάτες για ήχο και φώτα, ίσως, όμως και η πληρωμή του) κοβόταν τιμολόγιο στην Καθολική Επισκοπή Σύρου.

Το προφίλ της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα – Πώς διοικείται

Ανώτατο διοικητικό όργανο των Καθολικών στην Ελλάδα αποτελεί η Ιερά Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας. Συνέρχεται ανά εξάμηνο και τα μέλη της ορίζονται καθ’ υπόδειξη της ιδίας από την Αγία Έδρα.

Δεν υπάρχει μόνιμος πρωθιεράρχης, αλλά εκλέγεται ανά τριετία ο πρόεδρος της Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας.

Σύμφωνα με το καθολικό Κανονικό Δίκαιο, οι ιεράρχες δεν υπηρετούν ισοβίως στις έδρες τους, αλλά παραιτούνται σε ηλικία 75 ετών.

Μόλις 50.000 ήταν οι Έλληνες καθολικοί μέχρι το 1990, όμως, μετά την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξαιτίας της κατάρρευσης του κομμουνισμού και των ταραχών στη Μέση Ανατολή, ο αριθμός των καθολικών στη χώρα μας το 2010 είχε φτάσει τις 300.000. Η οικονομική κρίση που ακολούθησε, περιόρισε τον αριθμό τους σε περίπου 250.000. Αποτελούν θρησκευτική και όχι εθνική μειονότητα.

Σημαντική είναι η παρουσία της Καθολικής Εκκλησίας στις Κυκλάδες και κυρίως στη Σύρο, με 8.000 πιστούς και στην Τήνο, με 3.000. Σε ό,τι αφορά άλλες περιοχές, 2.500 καθολικοί υπάρχουν στην Κέρκυρα, 2.000 στη Θεσσαλονίκη, όπως και στην Πάτρα, την Καβάλα, τον Βόλο και σε άλλες πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδος, καθώς και σε αρκετά νησιά (Νάξος, Θήρα, Κρήτη, Ρόδος, Κως, Σάμος, Χίος, Κεφαλληνία, Ζάκυνθος κ.ά.).

Τέλος, ένας καθολικός ναός βρίσκεται στο Ναύπλιο και ένας άλλος στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας, που εξυπηρετούν κατά βάση τους καθολικούς τουρίστες, που επισκέπτονται αντίστοιχα τις Μυκήνες και την Επίδαυρο, στην Πελοπόννησο και τους Δελφούς, στη Βοιωτία.