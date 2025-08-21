«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Ασπασίας

Έχουν περάσει 12 χρόνια και η μητέρα της Ασπασίας επιμένει να ελπίζει σε ένα θαύμα

Η Ασπασία Μπόγρη και η μητέρα της Σπυριδούλα Φατούρου

Έχουν περάσει 12 χρόνια από τότε ο πατέρας της Ασπασίας Μπόγρη την πυροβόλησε για να εκδικηθεί τη μητέρα της. 12 χρόνια τώρα, η Σπυριδούλα Φατούρου ελπίζει σε ένα θαύμα. Βλέπει την κόρη της και μοιράζεται μέσω των social media πως… τα μάτια της εξακολουθούν να λάμπουν.

«Δώδεκα χρόνια παιδί μου... Μαμά, βοήθεια μαμά... Από τότε σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν...» γράφει στην τελευταία της ανάρτηση η μητέρα της Ασπασίας, η οποία όλα αυτά τα χρόνια στέκεται «βράχος» δίπλα στο παιδί της.

Με τις αναρτήσεις της η Σπυριδούλα Φατούρου αποδεικνύει περίτρανα πως η αγάπη της μητέρας είναι ασύνορη. Η ίδια επιμένει να στέκεται στο πλευρό της κόρης της και να τη φροντίζει με όλη της την καρδιά, με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο, παρά τις φρικτές δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

Από την πλευρά της, η Ασπασία εξακολουθεί να βαδίζει στον ανηφορικό δρόμο και να αντιδρά με τα μάτια. Χάρη στην αγάπη της μητέρας της αρνείται να «σπάσει». Την κοιτά και τα μάτια της... ουρλιάζουν!

Σπυριδούλα Φατούρου

Πώς συνέβησαν όλα

Ήταν 12 Αυγούστου του 2013 όταν η ζωή για την 17χρονη Ασπασία Μπόγρη σταμάτησε. Βρισκόταν μπροστά σε ένα περίπτερο στην πλατεία Λαϊκής Αγοράς του Άργους, όταν είδε τον πατέρα της να τη σημαδεύει με ένα όπλο. Φώναξε «Βοήθεια, μαμά», αλλά εκείνος την πυροβόλησε στο κεφάλι εξ επαφής. Όχι μία, αλλά δύο φορές.

Εκείνη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκείνος γύρισε στο σπίτι του και αυτοπυροβολήθηκε. Πάλεψε για λίγες ημέρες στο Τζάνειο νοσοκομείο, αλλά τελικά πέθανε λίγο μετά την δολοφονική επίθεση στην κόρη του.
Έκτοτε η Ασπασία και η μητέρα της ανεβαίνουν τον δικό τους Γολγοθά, παλεύοντας για τη ζωή τους.

Όπως έχει δηλώσει η κα. Φατούρου, «η Άσπα ξέρει ότι την πυροβόλησε ο πατέρας της, θυμάται τα πάντα, δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη μνήμη της. Για πριν το συμβάν θυμάται τα πάντα. Για το συμβάν δεν της έχει γίνει ευθέως ερώτηση για το αν ξέρει γιατί είναι πια έτσι, είναι λίγο επικίνδυνο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Σε ερώτηση όμως για το αν της λείπουν κάποια δικά της πρόσωπα, φίλοι και συγγενείς, απαντούσε καταφατικά, όταν ρωτήθηκε όμως για τον πατέρα της είπε κατηγορηματικά όχι».

