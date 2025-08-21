Ράχες: Ιδιοκτήτες έδεσαν το σκάφος τους και όταν επέστρεψαν στην παραλία είχε εξαφανιστεί

Μεγάλη λαχτάρα βίωσαν ιδιοκτήτες σκάφους στις Ράχες καθώς παρά το γεγονός ότι έδεσαν και ασφάλισαν το ιστιοφόρο σκάφος τους, όταν επέστρεψαν στην παραλία δεν το βρήκαν εκεί.

Όταν διαπίστωσαν πως το σκάφος τους δεν ήταν εκεί που το είχαν αφήσει και πως δεν υπήρχε κανένα ίχνος του, αποφάσισαν να καταγγελία στο Λιμεναρχείο Στυλίδας για κλοπή.

Μάλιστα, προχώρησαν και σε αναρτήσεις στο διαδίκτυο προκειμένου να ενημερωθούν για την τύχη του σκάφους τους και να αναζητήσουν πληροφορίες, όπως αναφέρει το LamiaReport. Οι ενέργειές τους είχαν αποτέλεσμα καθώς ένας άνδρας τους απάντησε ότι είδε ένα σκάφος που έμοιαζε στις περιγραφές τους, αρόδου αγκυροβολημένο, από το λιμάνι του Αγίου Σεραφείμ Καμένων Βούρλων κοντά στα ιχθυοτροφεία.

Άμεσα στο σημείο μετέβη αρχικά περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος και στη συνέχεια περιπολικό σκάφος Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. που επιβεβαίωσαν επίσημα ότι επρόκειτο για το σκάφος που αναζητούσαν.

Επικρατέστερο σενάριο θεωρείται ότι ξέσυρε το σκάφος και διήνυσε μια απόσταση περίπου 7 ναυτικών μιλίων, πριν πιάσει η άγκυρα στον παχύ βυθό που παρατηρείται πλησίον των ακτών του Μαλιακού.

Από το Λιμεναρχείο Στυλίδας που διεξάγει την προανάκριση ωστόσο εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, καθώς στο σκάφος δε διαπιστώθηκε κάποια ζημιά στο σύστημα της άγκυρας ή κάποιο εμφανές χτύπημα του σκάφους από κάποιο εμπόδιο που θα μπορούσε να βρεθεί στο δρόμο του, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο.

