Βόλος: Τραυματίας εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από ηλεκτροπληξία - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Στο Νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε πριν από λίγη ώρα εργαζόμενος συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ Λαμίας, ο οποίος τραυματίστηκε από ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στον Υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ στην Α’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργαζόμενος υπέστη εγκαύματα που χαρακτηρίζονται αντιμετωπίσιμα από τους γιατρούς. Η ζωή του δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στην Καρδιολογική Κλινική του Αχιλλοπούλειου για στενή παρακολούθηση, καθώς υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης καρδιολογικών επιπλοκών λόγω της ηλεκτροπληξίας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες και βρίσκονται υπό διερεύνηση.