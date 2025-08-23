Πάτμος: Βλάβη σε υποθαλάσσιο αγωγό «έπνιξε» τον βιολογικό – Παλιό και αμελέτητο το έργο

Σοβαρό πρόβλημα εντοπίστηκε στον υποθαλάσσιο αγωγό μήκους περίπου 100 μέτρων, ο οποίος καταλήγει στη βορειοδυτική πλευρά της Πάτμου και συγκεκριμένα στην παραλία Χοχλακάς, με αποτέλεσμα ο Βιολογικός Καθαρισμός του νησιού να μην λειτουργεί κανονικά και τα λύματα να οδηγούνται απευθείας στη θάλασσα. Το ζήτημα αποκαλύφθηκε έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, επιχειρώντας να διαπιστώσουν γιατί το σύστημα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Η εταιρεία που έχει την ευθύνη για τη συντήρηση και ομαλή λειτουργία του αγωγού ανέθεσε ήδη σε ειδικό κλιμάκιο δυτών την αποκατάσταση της βλάβης, με στόχο να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία το συντομότερο δυνατόν. Την ίδια ώρα, η ανησυχία μεταξύ των κατοίκων είναι έντονη, καθώς η εικόνα των λυμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα προκαλεί ερωτήματα για τις περιβαλλοντικές συνέπειες, αλλά και για την εικόνα του νησιού απέναντι στους επισκέπτες του.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αντιδήμαρχος Πάτμου, Θωμάς Υψηλάντης, υποστήριξε πως παρότι σημειώθηκε η δυσλειτουργία στον Βιολογικό, το φαινόμενο δεν δημιούργησε κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Όπως είπε, το έργο του βιολογικού είναι αρκετά παλαιό, χρήζει συνεχούς συντήρησης, ενώ από την αρχή δεν είχε μελετηθεί όπως θα έπρεπε. «Ακόμη και όταν παρουσιάστηκε η βλάβη, τα λύματα δεν έθεσαν σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως τα βυτιοφόρα που μετέφεραν λύματα άδειαζαν κανονικά στον βιολογικό καθαρισμό, ωστόσο λόγω του προβλήματος στον αγωγό, τα απόβλητα αυτά κατέληγαν απευθείας στη θάλασσα, αντί να υποβάλλονται στη διαδικασία επεξεργασίας. «Είναι σαφές ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα και γίνεται προσπάθεια να επανέλθει το σύστημα σε λειτουργία, έστω και με τη βοήθεια λυματολάσπης που μεταφέρεται από άλλα σημεία», πρόσθεσε.

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από δημοσιεύματα και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα και δείχνουν κίτρινο νερό να τρέχει από οικιακές βρύσες, αφήνοντας υποψίες για πιθανή εμπλοκή μεταξύ του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης. Η Δημοτική Αρχή Πάτμου απάντησε με έντονο τρόπο, δηλώνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του νησιού και να προστατεύσει την εικόνα του.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Ν. Αιγαίου, ο δήμαρχος Πάτμου, Νίκος Τσαμπαλάκης, ξεκαθάρισε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η συνεργασία του Δήμου με την ΕΥΔΑΠ, η οποία έχει αναλάβει να εξετάσει όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με την ποιότητα του νερού που φτάνει σε κατοίκους και επισκέπτες. «Το βασικό πρόβλημα δεν είναι άλλο από τις πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις και τις σωληνώσεις. Για την αντικατάστασή τους έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι αναγκαίες πιστώσεις», τόνισε ο δήμαρχος, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να υπάρξει μια οριστική λύση και όχι απλώς προσωρινές παρεμβάσεις.

Το περιστατικό έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά τα χρόνια προβλήματα στις υποδομές μικρών νησιών, όπου οι ελλείψεις σε έργα ύδρευσης και αποχέτευσης επανέρχονται συνεχώς στο προσκήνιο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες που η πίεση λόγω τουρισμού είναι αυξημένη. Στην περίπτωση της Πάτμου, οι τοπικές αρχές εμφανίζονται αποφασισμένες να προχωρήσουν σε ριζικές παρεμβάσεις, με την ελπίδα ότι το νησί θα μπει σε μια νέα τροχιά όσον αφορά την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την εικόνα του απέναντι στους χιλιάδες επισκέπτες που το επιλέγουν κάθε χρόνο.