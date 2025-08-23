Πάτμος: Βλάβη σε υποθαλάσσιο αγωγό «έπνιξε» τον βιολογικό – Παλιό και αμελέτητο το έργο

Η εταιρεία που έχει την ευθύνη για τη συντήρηση και ομαλή λειτουργία του αγωγού ανέθεσε ήδη σε ειδικό κλιμάκιο δυτών την αποκατάσταση της βλάβης, με στόχο να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία το συντομότερο δυνατόν

Newsbomb

Πάτμος: Βλάβη σε υποθαλάσσιο αγωγό «έπνιξε» τον βιολογικό – Παλιό και αμελέτητο το έργο
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρό πρόβλημα εντοπίστηκε στον υποθαλάσσιο αγωγό μήκους περίπου 100 μέτρων, ο οποίος καταλήγει στη βορειοδυτική πλευρά της Πάτμου και συγκεκριμένα στην παραλία Χοχλακάς, με αποτέλεσμα ο Βιολογικός Καθαρισμός του νησιού να μην λειτουργεί κανονικά και τα λύματα να οδηγούνται απευθείας στη θάλασσα. Το ζήτημα αποκαλύφθηκε έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, επιχειρώντας να διαπιστώσουν γιατί το σύστημα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Η εταιρεία που έχει την ευθύνη για τη συντήρηση και ομαλή λειτουργία του αγωγού ανέθεσε ήδη σε ειδικό κλιμάκιο δυτών την αποκατάσταση της βλάβης, με στόχο να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία το συντομότερο δυνατόν. Την ίδια ώρα, η ανησυχία μεταξύ των κατοίκων είναι έντονη, καθώς η εικόνα των λυμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα προκαλεί ερωτήματα για τις περιβαλλοντικές συνέπειες, αλλά και για την εικόνα του νησιού απέναντι στους επισκέπτες του.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αντιδήμαρχος Πάτμου, Θωμάς Υψηλάντης, υποστήριξε πως παρότι σημειώθηκε η δυσλειτουργία στον Βιολογικό, το φαινόμενο δεν δημιούργησε κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Όπως είπε, το έργο του βιολογικού είναι αρκετά παλαιό, χρήζει συνεχούς συντήρησης, ενώ από την αρχή δεν είχε μελετηθεί όπως θα έπρεπε. «Ακόμη και όταν παρουσιάστηκε η βλάβη, τα λύματα δεν έθεσαν σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως τα βυτιοφόρα που μετέφεραν λύματα άδειαζαν κανονικά στον βιολογικό καθαρισμό, ωστόσο λόγω του προβλήματος στον αγωγό, τα απόβλητα αυτά κατέληγαν απευθείας στη θάλασσα, αντί να υποβάλλονται στη διαδικασία επεξεργασίας. «Είναι σαφές ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα και γίνεται προσπάθεια να επανέλθει το σύστημα σε λειτουργία, έστω και με τη βοήθεια λυματολάσπης που μεταφέρεται από άλλα σημεία», πρόσθεσε.

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από δημοσιεύματα και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα και δείχνουν κίτρινο νερό να τρέχει από οικιακές βρύσες, αφήνοντας υποψίες για πιθανή εμπλοκή μεταξύ του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης. Η Δημοτική Αρχή Πάτμου απάντησε με έντονο τρόπο, δηλώνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του νησιού και να προστατεύσει την εικόνα του.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Ν. Αιγαίου, ο δήμαρχος Πάτμου, Νίκος Τσαμπαλάκης, ξεκαθάρισε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η συνεργασία του Δήμου με την ΕΥΔΑΠ, η οποία έχει αναλάβει να εξετάσει όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με την ποιότητα του νερού που φτάνει σε κατοίκους και επισκέπτες. «Το βασικό πρόβλημα δεν είναι άλλο από τις πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις και τις σωληνώσεις. Για την αντικατάστασή τους έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι αναγκαίες πιστώσεις», τόνισε ο δήμαρχος, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να υπάρξει μια οριστική λύση και όχι απλώς προσωρινές παρεμβάσεις.

Το περιστατικό έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά τα χρόνια προβλήματα στις υποδομές μικρών νησιών, όπου οι ελλείψεις σε έργα ύδρευσης και αποχέτευσης επανέρχονται συνεχώς στο προσκήνιο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες που η πίεση λόγω τουρισμού είναι αυξημένη. Στην περίπτωση της Πάτμου, οι τοπικές αρχές εμφανίζονται αποφασισμένες να προχωρήσουν σε ριζικές παρεμβάσεις, με την ελπίδα ότι το νησί θα μπει σε μια νέα τροχιά όσον αφορά την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την εικόνα του απέναντι στους χιλιάδες επισκέπτες που το επιλέγουν κάθε χρόνο.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:18ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 28 ετών ο Malik Taylor - Σε σοκ οι εκατοντάδες χιλιάδες fans του star του TikTok - Το τελευταίο βίντεο του

15:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δράση «Connect Autism» από την ΠΑΕ ΑΕΚ και την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

15:04WHAT THE FACT

«Βάρκα του Ιησού»: Ανακαλύφθηκε σκαρί πλοιαρίου 2.000 ετών - Θεωρίες το συνδέουν με το θαύμα του Χριστού όταν περπάτησε πάνω στο νερό

15:01WHAT THE FACT

Προσοχή στο μπέικον: Άνδρας προσβλήθηκε από παράσιτα στον εγκέφαλο - Το λάθος που έκανε στο ψήσιμο

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Κατά της συμμετοχής σε ειρηνευτική δύναμη η πλειοψηφία των Πολωνών

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Ρόδο

14:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο» ο Τσίπρας - Να «πάρει θέση» ο Μητσοτάκης για 13ο, 14ο μισθό και 13η σύνταξη

14:40ΜΠΑΣΚΕΤ

«Προσπαθεί να διαλύσει όποιον βρίσκει μπροστά του»: Οι «σταρ» του Eurobasket 2025 αποθεώνουν Αντετοκούνμπο!

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Νόμισμα «θησαυρός»: Το σπάνιο 2ευρω που θα σας αποφέρει πολλά χρήματα αν το έχετε

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Χαβάη: «Ξαναξύπνησε» το ηφαίστειο Κιλαουέα - Εκτοξεύει πίδακες λάβας ύψους 30 μέτρων - Δείτε live βίντεο

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα μοιάζει η Γη σε 100 εκατομμύρια χρόνια – Ένα βίντεο του μέλλοντος

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Έστειλε αναμνηστική φωτογραφία στον Τραμπ, μία εβδομάδα μετά τη συνάντησή τους

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Χορτιάτης: Από μελίσσια ξεκίνησε η φωτιά - Βίντεο από την πυρκαγιά

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Πάτμος: Βλάβη σε υποθαλάσσιο αγωγό «έπνιξε» τον βιολογικό – Παλιό και αμελέτητο το έργο

14:04LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Από το Δρομοκαΐτειο στον... μπαρμπέρη - Η νέα ανάρτησή του

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Απαιτεί ζώνη ασφαλείας εντός του Λιβάνου - Δέχτηκε να ελαττώσει τις επιθέσεις κατά Χεζμπολάχ

13:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέο κρούσμα τηλεφωνικής απάτης: Σπείρα έκλεψε πάνω από 30.000 ευρώ από ηλικιωμένους στη Φλώρινα - Συνελήφθησαν 3 άτομα

13:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Η ανανέωση του Μήτογλου θα είναι πενταετίας»!

13:36ΑΠΟΨΕΙΣ

Η Σύνοδος της Αλάσκας δεν ήταν το μοναδικό γεγονός που θα αλλάξει τις παγκόσμιες ισορροπίες

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συντετριμμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Έφυγε το καλύτερο παιδί - Ψηλέ, θα μας λείψεις»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Το βράδυ που σκότωσε την κόρη της - Σοκάρει η κατάθεση της νοσοκόμας

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

12:39ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Δυσάρεστα νέα 5 χρόνια μετά την πανδημία - «Χτυπάει» τους άνδρες στην ευαίσθητη περιοχή

15:04WHAT THE FACT

«Βάρκα του Ιησού»: Ανακαλύφθηκε σκαρί πλοιαρίου 2.000 ετών - Θεωρίες το συνδέουν με το θαύμα του Χριστού όταν περπάτησε πάνω στο νερό

12:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή από το GFS για τον καύσωνα - Τι προβλέπουν οι Αμερικανοί για τις επόμενες ημέρες

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συντετριμμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Έφυγε το καλύτερο παιδί - Ψηλέ, θα μας λείψεις»

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Νόμισμα «θησαυρός»: Το σπάνιο 2ευρω που θα σας αποφέρει πολλά χρήματα αν το έχετε

15:01WHAT THE FACT

Προσοχή στο μπέικον: Άνδρας προσβλήθηκε από παράσιτα στον εγκέφαλο - Το λάθος που έκανε στο ψήσιμο

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 28 ετών ο Malik Taylor - Σε σοκ οι εκατοντάδες χιλιάδες fans του star του TikTok - Το τελευταίο βίντεο του

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκική πρόκληση πριν τη Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά με στόχο το Οικουμενικό Πατριαρχείο

14:04LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Από το Δρομοκαΐτειο στον... μπαρμπέρη - Η νέα ανάρτησή του

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στον Βόλο: Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης της 36χρονης - «Το ξέρω ότι μας βλέπεις - Σ' αγαπάμε»

11:25LIFESTYLE

Μουγκοπέτρος: «Έσβησαν τα ίχνη με χλωρίνη μετά τον ακρωτηριασμό μου»

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Πάτμος: Βλάβη σε υποθαλάσσιο αγωγό «έπνιξε» τον βιολογικό – Παλιό και αμελέτητο το έργο

07:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Άλεξ: Φόνος, παιδεραστία ή εμπόριο οργάνων; Τα σενάρια μιας εξαφάνισης που δεν λύθηκε ποτέ

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Μπλε δράκος: Σε ποιες παραλίες ζει το δηλητηριώδες ζώο - Πόσο επικίνδυνο είναι - «Μην το αγγίζετε ούτε με γάντια»

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο - Τυλιγμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρό του

09:41LIFESTYLE

Έλλη Κοκκίνου: Με κίτρινο μπικίνι στη Σέριφο - Έτσι είναι στα 55 της χωρίς ρετούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ