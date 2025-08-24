Βόλος: Έρευνα πως αφέθηκε ελεύθερος από το ψυχιατρείο ο 40χρονος Αλβανός συζυγοκτόνος

Παράλληλα, η Εισαγγελία διέταξε τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας για τα τέσσερα ανήλικα παιδιά του ζεύγους

Βόλος: Έρευνα πως αφέθηκε ελεύθερος από το ψυχιατρείο ο 40χρονος Αλβανός συζυγοκτόνος
Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη βρίσκεται πλέον ο 40χρονος συζυγοκτόνος του Βόλου, ο οποίος δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στην οδό Κωνσταντά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thenewspaper.gr, από τον Εισαγγελέα του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε βάρος θύματος ενδοοικογενειακής βίας. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία από την Ανακρίτρια για να απολογηθεί την Τρίτη 26 Αυγούστου στις 10:00 το πρωί.

Παράλληλα, η Εισαγγελία διέταξε τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας για τα τέσσερα ανήλικα παιδιά του ζεύγους, προκειμένου να εξεταστεί σε ποιο περιβάλλον θα πρέπει να μεγαλώσουν. Μέχρι στιγμής, τα παιδιά φιλοξενούνται από συγγενείς της αδικοχαμένης μητέρας τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο γεγονός ότι ο δράστης είχε νοσηλευθεί τον περασμένο Ιούνιο σε ψυχιατρική κλινική. Οι δικαστικές αρχές θα ερευνήσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες αφέθηκε ελεύθερος μετά τη νοσηλεία, καθώς και αν υπήρξαν παραλείψεις που ενδεχομένως συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τον Βόλο και ολόκληρη τη χώρα, με την κοινωνία να αναμένει απαντήσεις τόσο για το έγκλημα όσο και για την τύχη των παιδιών που έμειναν πίσω.

«Μου είπε πως με απατά και θα συνεχίσει να το κάνει»

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις γύρω από τη δολοφονία της 36χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών στον Βόλο, με δράστη τον 40χρονο σύζυγό της. Ο κατηγορούμενος, οικοδόμος στο επάγγελμα, φέρεται να έδωσε στους αστυνομικούς λεπτομερή περιγραφή των πράξεών του, λίγες μόλις ώρες μετά τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, φέρεται να ισχυρίστηκε πως το μοιραίο πρωινό διαπληκτίστηκαν έντονα:

«Μου φώναξε πως με είχε απατήσει και θα συνέχιζε να το κάνει. Τότε θόλωσα και άρχισα να την κυνηγάω. Μετά το φονικό περιπλανιόμουν στους δρόμους. Όποτε έβλεπα περιπολικό, κρυβόμουν. Τη νύχτα την πέρασα σε ένα παλιό πάρκινγκ, χωρίς φαγητό, μόνο με λίγο νερό που βρήκα σε ένα μπουκάλι».

Παθολογική ζήλια

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 40χρονος ζήλευε παθολογικά τη σύζυγό του. Τα παιδιά του ζευγαριού, που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες της λογομαχίας, κατέθεσαν πως ο πατέρας τους συχνά κατηγορούσε τη μητέρα τους, χωρίς όμως να επιβεβαιώσουν ότι εκείνη του είπε ποτέ πως τον απατά. Όσον αφορά τη συμπεριφορά του, ανέφεραν ότι είχαν δει μόνο μία φορά στο παρελθόν να τη χαστουκίζει.

Αστυνομικοί που τον αντίκρισαν μετά τη σύλληψη τον περιγράφουν ως άνθρωπο «σκληρό, χωρίς ίχνος μεταμέλειας», ενώ δεν διαπίστωσαν ενδείξεις ψυχολογικής διαταραχής.

