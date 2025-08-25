Κρήτη: Συνελήφθη «βετεράνος» της ρωσικής μαφίας – Η Interpol είχε εκδώσει ένταλμα εις βάρος του

Ένας από τους «ηγέτες» του οργανωμένου εγκλήματος της πρώην Σοβιετικής Ενωσης είναι ο άνδρας που συνελήφθη στην Κρήτη για δεύτερη φορά μέσα σε περίπου δέκα ημέρες και τελικά οδηγήθηκε στις φυλακές της Αγυιάς, βάσει εντάλματος της Interpol, όπως μεταδίδει το cretalive.gr.

Ο γνωστός ως «Κάμο Γκορκόφσκι» σύμφωνα με το αρμενικό Μέσο ενημέρωσης tert.am, επονομαζόμενος «Αρμένης», θεωρείται ότι στο παρελθόν είχε σημαντική επιρροή στο οργανωμένο έγκλημα της Μόσχας, αλλά και σε περιοχές όπως η Κριμαία –κυρίως στη Γιάλτα– καθώς και στο Νίζνι Νόβγκοροντ.

Ο άνδρας είχε εντοπιστεί στα μέσα Αυγούστου από το ΤΑΕ Χανίων να κατέχει δύο όπλα, σφαίρες και 30 γραμμάρια κάνναβης, ενώ, είχε μαζί του ουκρανικό διαβατήριο.

Οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και αρχικά αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο, αργότερα αποκαλύφθηκε ότι το διαβατήριο ήταν προβληματικό και η υπόθεση είχε πολύ βαθύτερες διαστάσεις.

Τα πραγματικά του στοιχεία φιγουράρουν ακόμα στη λίστα με τα «πρωτοκλασσάτα» ονόματα της ρωσικής μαφίας στον υπόκοσμο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.