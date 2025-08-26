Κόρινθος: Συνελήφθη ιδιοκτήτης επιχείρησης που πουλούσε κλεμμένες τσιπούρες

Συνελήφθη ο ημεδαπός ιδιοκτήτης της επιχείρησης που αποδέχθηκε τις τσιπούρες που του πώλησε 27χρονος Αιγύπτιος στην Κόρινθο. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο Αιγύπτιος, συνελήφθη, για κλοπή ψαριών στην Κόρινθο, στις 24 Αυγούστου 2025.

Η σύλληψη έγινε, μετά από έρευνα που διενεργήθηκε σε επιχείρηση πώλησης ψαριών, εντός της οποίας βρέθηκαν περίπου 280 κιλά τσιπούρες. Η ποσότητα των ψαριών αυτών, βρέθηκε χωρίς τα παραστατικά αγοράς.

Είχαν πωληθεί στην επιχείρηση απ’ τον Αιγύπτιο, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα. Η Λιμενική Αρχή της Κορίνθου, τελικά, συνέλαβε τον ημεδαπό ιδιοκτήτη της επιχείρησης για παράβαση του άρθρου 394 του Π.Κ. που έχει να κάνει με την αποδοχή και την διάθεση προιόντων εγκλήματος.

Τα αλιεύματα, κατασχέθηκαν και δόθηκαν στον δήμο Κορινθίων για την υγειονομική τους ταφή.