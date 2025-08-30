Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί διέσωσαν 85χρονο που έπεσε στο Θερμαϊκό

Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της Πέμπτης, τέσσερις αστυνομικοί που εκτελούσαν υπηρεσία στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης αντιλήφθηκαν έναν ηλικιωμένο άνδρα να πέφτει στο νερό, στην περιοχή πίσω από το Μέγαρο Μουσικής. Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο αρχιφύλακας της ΟΠΚΕ βούτηξε στη θάλασσα, ακολουθούμενος από τους συναδέλφους του, προκειμένου να τον ανασύρουν και να του σώσουν τη ζωή.

Υπηρεσία ασφαλείας λόγω παρουσίας του Πρωθυπουργού

Οι τέσσερις αστυνομικοί, μέλη της ΟΠΚΕ και της ΥΜΕΤ, βρίσκονταν στην περιοχή στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που είχαν τεθεί σε ισχύ ενόψει της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Η ταχύτητα της αντίδρασής τους αποδείχθηκε καθοριστική για την αποτροπή τραγωδίας.

Άμεση κινητοποίηση Λιμενικού και ΕΚΑΒ

Στο σημείο έφτασε άμεσα σκάφος του Λιμενικού, ενώ λίγο αργότερα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 85χρονο, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ αλλά είχε τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης για τις πρώτες βοήθειες και περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Οι δηλώσεις των αστυνομικών

Μιλώντας για το περιστατικό, οι τέσσερις αστυνομικοί υπογράμμισαν ότι δεν σκέφτηκαν ούτε για μια στιγμή και έδρασαν αυθόρμητα. «Κάναμε αυτό που οφείλαμε ως άνθρωποι και ως αστυνομικοί», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης