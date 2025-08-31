Δημόσιοι υπάλληλοι: Έρχεται απόλυση για τους «αρνητές» της αξιολόγησης - Αυστηροποιούνται οι ποινές

Το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων εκσυγχρονίζεται και πλέον προβλέπει αυστηρές ποινές για τους παραβάτες, εκπληρώνοντας έτσι ένα πάγιο αίτημα της παραγωγικής κοινωνίας.

Εάν ένας δημόσιος υπάλληλος αρνηθεί να αξιολογηθεί, θα χάνει ως ποινή δύο μισθούς. Σε περίπτωση που επιμείνει στην άρνησή του και τα επόμενα δύο χρόνια, τότε απολύεται από το δημόσιο. Θα μπορεί να διοριστεί εκ νέου μετά από 10 χρόνια, αντί για τα 5 που ίσχυαν μέχρι τώρα.

Μεταξύ άλλων, το νέο πειθαρχικό δίκαιο προβλέπει σε κάποιες περιπτώσεις κυρώσεις που κυμαίνονται από 3.000 έως 100.000 ευρώ, καθώς και νέο ανεξάρτητο πειθαρχικό όργανο από 60 δικαστές, στο οποίο δεν θα συμμετέχουν εργαζόμενοι.

Ο Θεόδωρος Λιβάνιος, υπουργός Εσωτερικών, σχολίασε ότι «το νομοσχέδιο επιβραβεύει τους άξιους και ικανούς δημοσίους υπαλλήλους. Το 2025 δεν νοείται δημόσιος λειτουργός να μην αξιολογείται», ενώ κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για φόβο και καταστολή των υπαλλήλων καθώς και για κομματικό κράτος.

