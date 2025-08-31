Χίος: Ο Τούρκος διακινητής έτρεξε και βούτηξε στη θάλασσα με τις χειροπέδες στα χέρια

Σκηνές βγαλμένες από ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Αιγαίο κοντά στη Χίο όταν Τούρκος διακινητής κατάφερε να αποδράσει από τους αστυνομικούς συνοδούς του, πηδώντας στη θάλασσα με τα χέρια δεμένα.

Το απίστευτο περιστατικό συνέβη στο επιβατηγό–οχηματαγωγό πλοίο «Αριάδνη», που εκτελούσε το δρομολόγιο Χίος - Μυτιλήνη. Ο 33χρονος κρατούμενος, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Ιούλιο για υπόθεση διακίνησης μεταναστών και κρατούνταν στις φυλακές Κορυδαλλού, μεταφερόταν για να παρουσιαστεί σε δικαστική Αρχή στη Μυτιλήνη.

Ο άνδρας ενώ βρισκόταν στο εσωτερικό του πλοίου, δεμένος με χειροπέδες και φρουρούμενος από τέσσερις αστυνομικούς, σηκώθηκε ξαφνικά και άρχισε να τρέχει. Οι συνοδοί του αιφνιδιάστηκαν και δεν πρόλαβαν να τον ακινητοποιήσουν. Την κρίσιμη στιγμή, επιβάτης άνοιξε την πόρτα προς το κατάστρωμα και ο κρατούμενος, δεμένος, έφτασε στο άκρο του πλοίου και βούτηξε στο νερό.

Ο άνδρας με τα χέρια δεμένα βυθίστηκε στα σκοτεινά νερά του Αιγαίου, αφήνοντας τους αστυνομικούς άναυδους. Αμέσως ενημερώθηκε ο πλοίαρχος, που διέκοψε την πορεία του πλοίου, ενώ σκάφη του Λιμενικού Σώματος ξεκίνησαν έρευνες διάσωσης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, ο δραπέτης παραμένει άφαντος.