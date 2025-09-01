Τροχαίο με νταλίκα και ανατροπή φορτηγού στην Αττική Οδό - Κλειστές δύο λωρίδες προς Ελευσίνα (vid)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, κοντά στην Περιφερειακή Αιγάλεω, με πρωταγωνιστές μια νταλίκα που μετέφερε οχήματα και ένα φορτηγό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νταλίκα συγκρούστηκε με το φορτηγό στο ύψος των Άνω Λιοσίων και ανετράπη, με αποτέλεσμα δύο από τα αυτοκίνητα που μετέφερε να βρεθούν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Λόγω του ατυχήματος, κλειστές παραμένουν οι δύο λωρίδες προς Ελευσίνα (μεσαία και αριστερή) και η αριστερή λωρίδα προς το αεροδρόμιο. Οι αρχές συνιστούν προσοχή στους οδηγούς και αποφυγή της περιοχής όπου είναι δυνατόν.