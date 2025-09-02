Κόρινθος: Στο νοσοκομείο 22χρονος με τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό – Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή
Οι γιατροί δίνουν μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο νεαρός
Στο νοσοκομείο Κορίνθου μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης ένας 22χρονος, ο οποίος έφερε τραύμα από μαχαίρι στον λαιμό.
Ο νεαρός εντοπίστηκε μέσα σε λίμνη αίματος και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το korinthostv.gr.
Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, ενώ στο νοσοκομείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Ασφάλειας Κορίνθου.
Την ίδια ώρα, οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από το Λέχαιο Κορινθίας.
