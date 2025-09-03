Κόρινθος: Μυστήριο με τον θάνατο του 22χρονου - Συγκλονίζει ο παππούς του

Τραγικό τέλος βρήκε ένας 22χρονος, ο Ανδρέας, στην Κόρινθο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με διαμπερές τραύμα στον λαιμό, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Όπως περιέγραψε ο παππούς του στον τηλεοπτικό σταθμό Star, ο νεαρός βρέθηκε από τον πατέρα του, μαχαιρωμένος μέσα στο σπίτι του, ενώ η μητέρα και η αδελφή του ήταν μέσα.

«Δεν το χωράει το μυαλό μου», δήλωσε συγκλονισμένος ο παππούς, περιγράφοντας τον πόνο της οικογένειας. «Ήταν πολύ καλό παιδί. Τον βρήκε μαχαιρωμένο μέσα στο σπίτι ο πατέρας του. Η μητέρα και η αδελφή του ήταν μέσα, ενώ ο άλλος του αδελφός έλειπε λόγω δουλειάς», συμπλήρωσε.

Μάλιστα, ανέφερε ότι ο Ανδρέας είχε γλυτώσει πέρσι από σοβαρό τροχαίο. «Γλύτωσε από το τροχαίο και έφυγε έτσι, με αυτό τον τρόπο…», είπε συντετριμμένος.

Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Η υπόθεση περιβάλλεται από μυστήριο, καθώς η οικογένεια δεν κάλεσε ασθενοφόρο, αλλά μετέφερε τον 22χρονο στο νοσοκομείο με δικό της όχημα.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου, ενώ περιμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και τις καταθέσεις των μελών της οικογένειας για να διαλευκανθεί το τι ακριβώς συνέβη.

Διαβάστε επίσης