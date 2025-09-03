Στιγμές τρόμου στον Πειραιά: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει

Η στιγμή που έχει ξεσπάσει φωτιά σε αυτοκίνητο στον Πειραιά

Πανικός επικράτησε σήμερα το πρωί στον Πειραιά, όταν ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ κινούνταν στην οδό Βούλγαρη, πίσω από το Γηροκομείο.

Η οδηγός, που αντέδρασε αστραπιαία, κατάφερε να βγει εγκαίρως από το όχημα, σώζοντας τη ζωή της. Από τη φωτιά υψώθηκαν πυκνοί, μαύροι καπνοί που έγιναν ορατοί σε μεγάλη απόσταση, ενώ ακούστηκαν και μικρές εκρήξεις, με αποτέλεσμα να βγουν στους δρόμους οι κάτοικοι της περιοχής.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, με τρία οχήματα, ήταν καθοριστική. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί σε άλλα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Η Τροχαία προχώρησε σε αποκλεισμό της οδού Βούλγαρη και των γύρω δρόμων για να διευκολύνει την κατάσβεση.

Το όχημα παρέμεινε ακινητοποιημένο, με την ιδιοκτήτρια να περιμένει την έλευση του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.