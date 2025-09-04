Πιο ασφαλείς οι μετακινήσεις στον ΒΟΑΚ - Προχωρούν οι παρεμβάσεις με βάση το μοντέλο Πάτρας-Πύργου

Στόχος των παρεμβάσεων είναι να περιοριστούν τα τροχαία ατυχήματα στα αυξημένης επικινδυνότητας τμήματα του υπάρχοντος δρόμου συνολικού μήκους 300 χιλιομέτρων, με έμφαση στα 145 χιλιόμετρα από την Κίσσαμο Χανίων μέχρι το Ηράκλειο

Newsbomb

Πιο ασφαλείς οι μετακινήσεις στον ΒΟΑΚ - Προχωρούν οι παρεμβάσεις με βάση το μοντέλο Πάτρας-Πύργου
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πιο ασφαλείς γίνονται οι μετακινήσεις στο τμήμα Κολυμπάρι-Χανιά του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), καθώς προχωρούν οι παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με βάση το μοντέλο που ακολουθήθηκε στην παλαιά εθνική οδό Πάτρας-Πύργου αλλά και την διεθνή εμπειρία.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι να περιοριστούν τα τροχαία ατυχήματα στα αυξημένης επικινδυνότητας τμήματα του υπάρχοντος δρόμου συνολικού μήκους 300 χιλιομέτρων, με έμφαση στα 145 χιλιόμετρα από την Κίσσαμο Χανίων μέχρι το Ηράκλειο (Λινοπεράματα), και να διατηρηθεί το επίπεδο λειτουργικότητας του δρόμου, μέχρις ότου ολοκληρωθούν τα έργα κατασκευής του νέου, υπερσύγχρονου αυτοκινητόδρομου ΒΟΑΚ, ο οποίος έχει τεθεί πλέον σε τροχιά υλοποίησης.

«Κολωνάκια» για τον διαχωρισμό των κατευθύνσεων κυκλοφορίας, διαμόρφωση τριών λωρίδων κυκλοφορίας με ενδιάμεση λωρίδα ασφαλούς προσπέρασης, τοποθέτηση φωτισμού, νέων στηθαίων ασφαλείας και φωτεινής σηματοδότησης όπου απαιτείται, αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων και διαμόρφωση καινούργιων κόμβων και εισόδων – εξόδων, πρόβλεψη εσοχών έκτακτης ανάγκης, όπου είναι δυνατό, στα τμήματα μίας λωρίδας, προσωρινά μέτρα προστασίας από καταπτώσεις καθώς και καθαρισμός της παράπλευρης βλάστησης για την διασφάλιση της ορατότητας είναι οι βασικές παρεμβάσεις που έχουν σχεδιασθεί για να εφαρμοστούν κατά τμήματα.

0102
0202

Αντίστοιχες παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 στην παλαιά εθνική οδό Πάτρα -Πύργος και ειδικότερα στο τμήμα 68 χιλιομέτρων από την Κάτω Αχαΐα έως την πρωτεύουσα της Ηλείας και είχαν ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των θανάτων σε ποσοστό 90% σε ετήσια βάση καθώς και να μην σημειωθεί καμία μετωπική σύγκρουση το 2024.

Η εφαρμογή των μέτρων συνοδεύτηκε από αυστηρή αστυνόμευση, όπως προβλέπεται και στον ΒΟΑΚ όπου τα έργα ξεκίνησαν από τα τμήματα Κολυμπάρι – Χανιά και ΧΥΤΑ Ηρακλείου – Λινοπεράματα, ενώ σταδιακά θα επεκταθούν και στα τμήματα Χανιά – Γεωργιούπολη, Πετρές – Ατσιπόπουλο, Κίσσαμος – Κολυμπάρι, Ρέθυμνο – Γεροπόταμος κα Γεροπόταμος - ΧΥΤΑ Ηρακλείου.

Πέραν της μείωσης των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών, με την εφαρμογή των μέτρων επιδιώκεται ταυτόχρονα η ασφαλής διέλευση στους κόμβους και στις εισόδους-εξόδους, η διατήρηση της λειτουργικότητας της οδού και η ικανοποιητική κυκλοφοριακή ροή στη φάση κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου όταν θα εφαρμόζονται εργοταξιακές σημάνσεις κατά τμήματα.

Παράλληλα, προχωρούν τα έργα στο νέο ΒΟΑΚ όπου είναι σε εξέλιξη εργολαβίες στο τμήμα από τη Χερσόνησο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, ενώ έχει υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης για το τμήμα Ηράκλειο - Χανιά, μήκους 157 χιλιομέτρων, με προαίρεση και για το τμήμα έως την Κίσσαμο, μήκους 30 χιλιομέτρων.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Ακύρωσε την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Δράμας – «Αν πάω θα με πυροβολήσουν»!

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεξίωση για τους «γκουρου» της Big Tech στον Κήπο των Ρόδων - Μεγάλος απών ο πρώην «κολλητός» του Έλον Μασκ

11:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ισπανία - Ελλάδα και τα προκριματικά του Μουντιάλ

11:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ακρόπολη: Μυστήριο με το μωρό 30 ημερών που βρέθηκε σε καλάθι σούπερ μάρκετ - Υπό κράτηση η μητέρα του

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπρόβνικ που έγινε διάσημο από το Game of Thrones και στενάζει από τον υπερτουρισμό τα αλλάζει όλα: Πλαφόν στα κρουαζιερόπλοια, επίσκεψη στα τείχη μόνο με προκράτηση από το 2026

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Αυτή είναι η 34χρονη που βρέθηκε νεκρή δίπλα στο νεκρό μωρό της - Δεν πήγαινε σε γυναικολόγο

11:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αυτό είναι το όριο απουσιών για φέτος - Στις πόσες θα «μένουν» οι μαθητές

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Πιο ασφαλείς οι μετακινήσεις στον ΒΟΑΚ - Προχωρούν οι παρεμβάσεις με βάση το μοντέλο Πάτρας-Πύργου για μείωση των τροχαίων

10:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Ισπανία: Αυτοί «σφυρίζουν» στον τελικό

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volkswagen: Αλλαγή ονομάτων - Το νέο μικρό ηλεκτρικό θα λέγεται ID. Polo!

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στο Kιάτο: Νεκρή 25χρονη σε σύγκρουση με αγροτικό

10:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Όταν το Bloomberg λέει ότι πετύχαμε σημαντική μείωση της φοροδιαφυγής... είναι απλώς Τέταρτη!

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Νευροεπιστήμονας αποκαλύπτει: «Επικοινωνώ με τον νεκρό σύζυγό μου» – Η ιστορία που συγκλονίζει

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τραγωδία στην Παλαιχώρα - Εντοπίστηκε νεκρός ο αγνοούμενος ψαροντουφεκάς

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου Γιώργος Σταμούλος

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Ενρίκο Μασίας: Απαγορεύθηκε συναυλία του στην Τουρκία λόγω των φιλοϊσραηλινών του απόψεων

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Έρνεστ Χέμινγουεϊ: Πέθανε ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ σε ηλικία 97 ετών - Ήταν το τελευταίο παιδί του γνωστού συγγραφέα

10:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαφρύνσεις για οικογένειες: Τι αλλάζει στις παροχές για τρίτεκνους και πολύτεκνους

10:33WHAT THE FACT

Οι μυστηριώδεις «μπάλες του Ποσειδώνα» στις ακτές της Μεσογείου και η μάχη με τα πλαστικά

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Θρίλερ με την ταυτοποίηση των θυμάτων στο τελεφερίκ Γκλόρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:53ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Χάος μετά τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ Γκλόρια - «Yπάρχουν παιδιά εκεί κάτω»

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στο Kιάτο: Νεκρή 25χρονη σε σύγκρουση με αγροτικό

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στη Λισαβόνα: Τι είναι το τελεφερίκ Γκλόρια και πώς λειτουργεί - Το Εθνικό Μνημείο που λατρεύουν οι τουρίστες

10:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαφρύνσεις για οικογένειες: Τι αλλάζει στις παροχές για τρίτεκνους και πολύτεκνους

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε

07:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Κατά των γιατρών η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή με το νεογέννητο μωρό της - Τα πρώτα λόγια του συζύγου της

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Αυτή είναι η 34χρονη που βρέθηκε νεκρή δίπλα στο νεκρό μωρό της - Δεν πήγαινε σε γυναικολόγο

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει στις διαθήκες - Καταργούνται τελικά ή όχι οι ιδιόγραφες;

11:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αυτό είναι το όριο απουσιών για φέτος - Στις πόσες θα «μένουν» οι μαθητές

06:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα Κρήτης: Άνδρας μυστήριο άφησε κρίσιμο υλικό με στοιχεία–«φωτιά» σε παγκάκι στο νοσοκομείο Χανίων – Το στικάκι που έκαψε τα αδέρφια της μαφίας

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται μπόρες, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Νεϊμάρ: Επιχειρηματίας από τη Βραζιλία του άφησε περιουσία 1 δισ. ευρώ - Δεν είχαν συναντηθεί ποτέ στη ζωή τους

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Οι άλγες που κρατούσαν χαμηλά τη θερμοκρασία του πλανήτη εξαφανίστηκαν μετά από 14.000 χρόνια

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κούρεμα» φόρων για εισοδήματα έως 50.000 ευρώ και οικογένειες με παιδιά - «Κλείδωσαν» τα μέτρα της ΔΕΘ

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Νευροεπιστήμονας αποκαλύπτει: «Επικοινωνώ με τον νεκρό σύζυγό μου» – Η ιστορία που συγκλονίζει

09:24ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τραγωδία στην Παλαιχώρα - Εντοπίστηκε νεκρός ο αγνοούμενος ψαροντουφεκάς

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ