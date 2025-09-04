Πιο ασφαλείς οι μετακινήσεις στον ΒΟΑΚ - Προχωρούν οι παρεμβάσεις με βάση το μοντέλο Πάτρας-Πύργου

Πιο ασφαλείς γίνονται οι μετακινήσεις στο τμήμα Κολυμπάρι-Χανιά του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), καθώς προχωρούν οι παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με βάση το μοντέλο που ακολουθήθηκε στην παλαιά εθνική οδό Πάτρας-Πύργου αλλά και την διεθνή εμπειρία.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι να περιοριστούν τα τροχαία ατυχήματα στα αυξημένης επικινδυνότητας τμήματα του υπάρχοντος δρόμου συνολικού μήκους 300 χιλιομέτρων, με έμφαση στα 145 χιλιόμετρα από την Κίσσαμο Χανίων μέχρι το Ηράκλειο (Λινοπεράματα), και να διατηρηθεί το επίπεδο λειτουργικότητας του δρόμου, μέχρις ότου ολοκληρωθούν τα έργα κατασκευής του νέου, υπερσύγχρονου αυτοκινητόδρομου ΒΟΑΚ, ο οποίος έχει τεθεί πλέον σε τροχιά υλοποίησης.

«Κολωνάκια» για τον διαχωρισμό των κατευθύνσεων κυκλοφορίας, διαμόρφωση τριών λωρίδων κυκλοφορίας με ενδιάμεση λωρίδα ασφαλούς προσπέρασης, τοποθέτηση φωτισμού, νέων στηθαίων ασφαλείας και φωτεινής σηματοδότησης όπου απαιτείται, αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων και διαμόρφωση καινούργιων κόμβων και εισόδων – εξόδων, πρόβλεψη εσοχών έκτακτης ανάγκης, όπου είναι δυνατό, στα τμήματα μίας λωρίδας, προσωρινά μέτρα προστασίας από καταπτώσεις καθώς και καθαρισμός της παράπλευρης βλάστησης για την διασφάλιση της ορατότητας είναι οι βασικές παρεμβάσεις που έχουν σχεδιασθεί για να εφαρμοστούν κατά τμήματα.

Αντίστοιχες παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 στην παλαιά εθνική οδό Πάτρα -Πύργος και ειδικότερα στο τμήμα 68 χιλιομέτρων από την Κάτω Αχαΐα έως την πρωτεύουσα της Ηλείας και είχαν ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των θανάτων σε ποσοστό 90% σε ετήσια βάση καθώς και να μην σημειωθεί καμία μετωπική σύγκρουση το 2024.

Η εφαρμογή των μέτρων συνοδεύτηκε από αυστηρή αστυνόμευση, όπως προβλέπεται και στον ΒΟΑΚ όπου τα έργα ξεκίνησαν από τα τμήματα Κολυμπάρι – Χανιά και ΧΥΤΑ Ηρακλείου – Λινοπεράματα, ενώ σταδιακά θα επεκταθούν και στα τμήματα Χανιά – Γεωργιούπολη, Πετρές – Ατσιπόπουλο, Κίσσαμος – Κολυμπάρι, Ρέθυμνο – Γεροπόταμος κα Γεροπόταμος - ΧΥΤΑ Ηρακλείου.

Πέραν της μείωσης των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών, με την εφαρμογή των μέτρων επιδιώκεται ταυτόχρονα η ασφαλής διέλευση στους κόμβους και στις εισόδους-εξόδους, η διατήρηση της λειτουργικότητας της οδού και η ικανοποιητική κυκλοφοριακή ροή στη φάση κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου όταν θα εφαρμόζονται εργοταξιακές σημάνσεις κατά τμήματα.

Παράλληλα, προχωρούν τα έργα στο νέο ΒΟΑΚ όπου είναι σε εξέλιξη εργολαβίες στο τμήμα από τη Χερσόνησο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, ενώ έχει υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης για το τμήμα Ηράκλειο - Χανιά, μήκους 157 χιλιομέτρων, με προαίρεση και για το τμήμα έως την Κίσσαμο, μήκους 30 χιλιομέτρων.