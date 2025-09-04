Χαλκιδική: Φωτιά σε δεξαμενές ελαιολάδου στην Ορμύλια

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου σε δεξαμενές ελαιολάδου στην Ορμύλια Χαλκιδικής.

Όπως αναφέρει το theopinion.gr, η φωτιά κατακαίει πλαστικά, με αποτέλεσμα ο αντιδήμαρχος Πολυγύρου, να ζητά την προστασία ηλικιωμένων και παιδιών και ατόμων με αναπνευστικά προβλήματα .

Δείτε επίσης βίντεο από το σημείο:

Διαβάστε επίσης