Χαλκιδική: Φωτιά σε δεξαμενές ελαιολάδου στην Ορμύλια
Στο σημείο σπεύδουν πυροσβεστικά οχήματα
Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου σε δεξαμενές ελαιολάδου στην Ορμύλια Χαλκιδικής.
Όπως αναφέρει το theopinion.gr, η φωτιά κατακαίει πλαστικά, με αποτέλεσμα ο αντιδήμαρχος Πολυγύρου, να ζητά την προστασία ηλικιωμένων και παιδιών και ατόμων με αναπνευστικά προβλήματα .
Δείτε επίσης βίντεο από το σημείο:
