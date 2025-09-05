Προαστιακός Αγίων Αναργύρων: Η στιγμή που ο δράστης κλέβει τα καλώδια της τηλεδιοίκησης

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής

Προαστιακός Αγίων Αναργύρων: Η στιγμή που ο δράστης κλέβει τα καλώδια της τηλεδιοίκησης
Eurokinissi
Αποθρασύνονται οι επιτήδειοι της μαφίας του χαλκού, καθώς όπως φαίνεται η δράση τους πλέον επεκτείνεται ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας.

Ένας 29χρονος συνελήφθη στον σταθμό του προαστιακού των Αγίων Αναργύρων να κόβει καλώδια της τηλεδιοίκησης για να κλέψει τον χαλκό. Ο 29χρονος κατέστρεψε κρίσιμα εργαλεία για την ασφάλεια των επιβατών.

Μάλιστα η στιγμή που ο δράστης κλέβει τα καλώδια της τηλεδιοίκησης σημειώθηκε την ώρα που δίπλα του περνούσε τρένο ενώ καταγράφηκε και από κάμερα ασφαλείας.

Ο 29χρονος δράστης πάλευε τουλάχιστον μισή ώρα να διαλύσει την υποδομή του ΟΣΕ για να κλέψει τα καλώδια και να πουλήσει τον χαλκό. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (31/8).

«Όλοι πάνε για τον χαλκό. Το να κόψεις όμως οπτική ίνα και να νεκρώσει η τηλεδιοίκηση είναι σαν να παίρνω όπλο και να σκοτώνω συνανθρώπους μου», ανέφερε ο Γιάννης Φεστερίδης, προϊστάμενος τμήματος ασφαλείας εγκαταστάσεων του ΟΣΕ. Όπως σημείωσε στη συνέχεια η ζημιά που προκάλεσε ο 29χρονος κόστισε τουλάχιστον 8.500 ευρώ στον ΟΣΕ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star όταν ο 29χρονος αφαίρεσε τα καλώδια το σύστημα της τηλεδιοίκησης έπεσε από τις Τρεις Γέφυρες έως και τις σήραγγες των Αγίων Αναργύρων, με αποτέλεσμα στο σημείο να σπεύσει σταθμάρχης για να ρυθμίσει την κυκλοφορία των τρένων με τον παραδοσιακό τρόπο.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη επί τω εργώ, ωστόσο αυτό που προβληματίζει τους υπεύθυνους του ΟΣΕ είναι ότι συνήθως τέτοια περιστατικά γίνονται σε απομακρυσμένα σημεία του δικτύου, κοντά σε καταυλισμούς Ρομά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους η μαφία του χαλκού προσπαθεί να «απλώσει» τα πλοκάμια της και εξαπλώνεται πλέον σε κεντρικότερες περιοχές όπως οι Άγιοι Ανάργυροι.

Το πλιάτσικο στις υποδομές του δικτύου του ΟΣΕ είναι συνεχόμενο με τους δράστες να μην διστάζουν να αρπάξουν καλώδια χαλκού και από κολώνες ηλεκτροφωτισμού που βρίσκονται κοντά στο δίκτυο.

Τέλος σημειώνεται ότι το τελευταίο 8μηνο έχουν καταγραφεί 9 περιπτώσεις δολιοφθοράς στα καλώδια των τρένων.

Δείτε το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Star:

