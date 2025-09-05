Κίνηση τώρα: Στο κόκκινο ο Κηφισός και η Αττική Οδός - Τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (5/9) στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην περιοχή του Αλίμου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα.

Ένα όχημα κάτω από άγνωστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του στο ύψος της οδού Δωδεκανήσου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται στον Κηφισό και την Αττική Οδό, ενώ υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω του τροχαίου στη Βουλιαγμένης και σε μεγάλο τμήμα του οδικού δικτύου.

Στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, από τη Γλυφάδα μέχρι και τη Μαρίνα Φλοίσβου, καταγράφηκαν εστίες έντονου μποτιλιαρίσματος. Ο Κηφισός ήταν σχεδόν αδιάβατος, με μεγάλες ουρές οχημάτων από τη Μεταμόρφωση έως τον Πειραιά.

Κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας, από την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάνδρι. Στην Αττική Οδό, η κίνηση παρέμενε στο «κόκκινο» από την Παλλήνη μέχρι τη Μεταμόρφωση.

Στο κέντρο της Αθήνας, κεντρικές αρτηρίες όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η Σταδίου και η Συγγρού ήταν επίσης ασφυκτικά φορτωμένες με οχήματα.