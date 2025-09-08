Κοζάνη: Κλειστή η Υψηλή Γέφυρα Σερβίων από 18 έως 21 Σεπτεμβρίου

Ποιες ώρες θα αποδίδεται στην κυκλοφορία

Newsbomb

Κοζάνη: Κλειστή η Υψηλή Γέφυρα Σερβίων από 18 έως 21 Σεπτεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κλειστή για τη διέλευση παντός τύπου οχημάτων, από τις 18 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, θα παραμείνει η Υψηλή Γέφυρα Σερβίων στην ΠΕ Κοζάνης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές φορτίσεις από εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικών, που έχει αναλάβει τον έλεγχο στατικής της επάρκειας.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο εκπόνησης της Μελέτης για τον έλεγχο στατικής επάρκειας και τις εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση των εκτεταμένων φθορών που παρατηρήθηκαν σε συγκεκριμένα σημεία της γέφυρας.

Η διενέργεια των δοκιμαστικών φορτίσεων θα γίνει με ολική διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας κατά τις ώρες 9:00 έως 15:00, ενώ η Γέφυρα θα αποδίδεται στην κυκλοφορία μετά τις 15.00.

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από εναλλακτικές διαδρομές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:43ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ σε μεγάλη ιδιωτική κλινική: Ασθενής έλαβε λάθος μετάγγιση αίματος

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Ανακαλύφθηκε ρωμαϊκός τάφος με ελληνική επιγραφή - Ανήκε σε μέλος της ανώτερης τάξης

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Κλειστή η Υψηλή Γέφυρα Σερβίων από 18 έως 21 Σεπτεμβρίου

14:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Χατζηγρίβα: Έρχεται σοβαρή γενικευμένη αλλαγή του καιρού - Η ημερομηνία «κλειδί»

14:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ο Αντετοκούνμπο, οι «παλιοσειρές» και οι X-Factors

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για την απαγόρευση των social media

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Οι κυρώσεις δεν θα μας αναγκάσουν ποτέ να αλλάξουμε πορεία» στην Ουκρανία - Έτοιμος για νέα μέτρα κατά της Μόσχας ο Τραμπ

14:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Οι γειτονιές μας, δεν μπορούν να περιμένουν άλλο - Η ολιστική στρατηγική εξωστρέφειας που ακολουθούμε, φέρνει απτά αποτελέσματα»

14:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε στα 81 του χρόνια ο ιδρυτής των Supertramp, Ρικ Ντέιβις

14:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Δεν θα ταξιδέψουν στην Αυστραλία οι Λεσόρ και Γκριγκόνις

14:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακιστέος ο 17χρονος που άρπαξε μωρά από Ομόνοια και Καμίνια

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική ληστεία στις ΗΠΑ: Πάνω από δέκα μασκοφόροι εισέβαλαν με αυτοκίνητο σε κατάστημα - Προκάλεσαν εγκεφαλικό στον ιδιοκτήτη - Βίντεο

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: «Παρέλυσε» το Μετρό του Λονδίνου - Ξεκίνησε εβδομάδα απεργιών των εργαζομένων

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Όταν ο Κάρολος πλήγωσε τη Νταΐάνα: «Δεν σε αγάπησα ποτέ, σε παντρεύτηκα μόνο για να κάνω παιδιά»

13:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ωδείο Ηρώδου Αττικού: Ο Μάριος Φραγκούλης τιμά τα 100 χρόνια του Μίκη

13:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Αλλάζει προπονητή εν μέσω τουρνουά η Γερμανία - Αποχωρεί λόγω υγείας ο Μουμπρού

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Madeleine McCann: Η γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της θεωρίας για τροχαίο με εγκατάλειψη της 3χρονης λύνει τη σιωπή της για πρώτη φορά

13:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Ιερώνυμο: Εξαιρετικό το επίπεδο συνεργασίας Πολιτείας και Εκκλησίας - Έχουμε λύσει εκκρεμότητες, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις

13:39ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα μεγέθους 3,7 Ρίχτερ κοντά στη Θήβα

13:36ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Κάνετε ΜπενΧουρική συνέντευξη Τύπου!»-Το μήνυμα φίλου του Πιερρακάκη και η απάντηση με Γούντι Άλεν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Χατζηγρίβα: Έρχεται σοβαρή γενικευμένη αλλαγή του καιρού - Η ημερομηνία «κλειδί»

13:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια καταδίωξη στον Κηφισό: Χωρίς δίπλωμα και υπότροπος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ο γιος του επιχειρηματία που χτύπησε αστυνομικό

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε αυτούς τους 12.720 οικισμούς καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Όλη η λίστα

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Madeleine McCann: Η γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της θεωρίας για τροχαίο με εγκατάλειψη της 3χρονης λύνει τη σιωπή της για πρώτη φορά

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση φόρων: Αναλυτική εξειδίκευση των μέτρων - Πόσο ωφελούνται μισθωτοί, οικογένειες, ένστολοι, συνταξιούχοι, νέοι - Πίνακες και αναλυτικά παραδείγματα

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Αυτός είναι ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου που συνελήφθη - Θα πουλούσε βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλιο για 200.000 ευρώ

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Όταν ο Κάρολος πλήγωσε τη Νταΐάνα: «Δεν σε αγάπησα ποτέ, σε παντρεύτηκα μόνο για να κάνω παιδιά»

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ σε μεγάλη ιδιωτική κλινική: Ασθενής έλαβε λάθος μετάγγιση αίματος

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα

12:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο ωφελούνται στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας από τα νέα μέτρα - Πίνακες

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ο πρίγκιπας «λιβελούλα» Χισαχίτο: Αυτός είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας στον κόσμο

12:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο ωφελούνται οι συνταξιούχοι από τα νέα μέτρα - Αναλυτικοί πίνακες με παραδείγματα

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

11:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η μεγαλύτερη μείωση φόρων στην μεταπολίτευση - Ωφελούνται 4 εκατ.πολίτες - Τι αλλάζει για φορολόγηση σε οικογένειες και νέους - Πού μειώνονται ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ

09:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνέλαβαν τον ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Θα πουλούσε Ευαγγέλιο του 1700 για 200.000 ευρώ

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική ληστεία στις ΗΠΑ: Πάνω από δέκα μασκοφόροι εισέβαλαν με αυτοκίνητο σε κατάστημα - Προκάλεσαν εγκεφαλικό στον ιδιοκτήτη - Βίντεο

13:39ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα μεγέθους 3,7 Ρίχτερ κοντά στη Θήβα

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτός είναι ο γνωστός τράπερ που πιάστηκε για φοροδιαφυγή - Τον «πρόδωσε» το ρολόι των 116.000 ευρώ

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF και GFS «συμφωνούν» – Η ημέρα που «βλέπουν» βροχές στην Ελλάδα Αμερικανοί και Ευρωπαίοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ