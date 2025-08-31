Νέο θανατηφόρο τροχαίο - 28χρονος σκοτώθηκε στην Κοζάνη - Δεν βρέθηκαν ίχνη φρεναρίσματος
Ο 28χρονος οδηγός είχε παρευρεθεί σε κάποιο γλέντι, καθώς φορούσε κοστούμι και στο όχημα υπήρχε δεμένη κορδέλα
Άλλος ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στους δρόμους της χώρας, αυτή τη φορά στο 2ο χλμ Κοζάνης-Λάρισας, όπου αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονος έσπασε τις προστατευτικές μπάρες και κατέληξε μέσα σε δέντρα, ενώ στο σημείο δεν εντοπίστηκαν ίχνη φρεναρίσματος.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στη στροφή για το αεροδρόμιο της Κοζάνης, ενώ ο άτυχος νεός θεωρείται ότι είχε παρευρεθεί σε γάμο ή βαπτίσια, καθώς το όχημα είχε πάνω του κορδέλα, και ο 28χρονος φορούσε κοστούμι.
