Νέο θανατηφόρο τροχαίο - 28χρονος σκοτώθηκε στην Κοζάνη - Δεν βρέθηκαν ίχνη φρεναρίσματος

Άλλος ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στους δρόμους της χώρας, αυτή τη φορά στο 2ο χλμ Κοζάνης-Λάρισας, όπου αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονος έσπασε τις προστατευτικές μπάρες και κατέληξε μέσα σε δέντρα, ενώ στο σημείο δεν εντοπίστηκαν ίχνη φρεναρίσματος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη στροφή για το αεροδρόμιο της Κοζάνης, ενώ ο άτυχος νεός θεωρείται ότι είχε παρευρεθεί σε γάμο ή βαπτίσια, καθώς το όχημα είχε πάνω του κορδέλα, και ο 28χρονος φορούσε κοστούμι.

