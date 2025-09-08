Μονή Μέγα Σπηλαίου: Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την εγκληματική οργάνωση

Έχουν συλληφθεί έξι άτομα, μεταξύ των οποίων ο ηγούμενος της μονής

Newsbomb

Μονή Μέγα Σπηλαίου: Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την εγκληματική οργάνωση
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατοχή και πώληση θρησκευτικών εικόνων και άλλων αρχαίων αντικειμένων.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση μεσημβρινές ώρες χθες, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, σε περιοχές της Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά -6-μέλη της, μεταξύ των οποίων Ηγούμενος Ιεράς Μονής.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, όπλα, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και περί ανιχνευτών μετάλλων.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων, με ειδικές ανακριτικές τεχνικές, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τον εντοπισμό, απόκτηση και περαιτέρω διάθεση προς πώληση, αρχαιοτήτων, σε Ελλάδα και εξωτερικό, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν άτομα τα οποία διέθεταν αρχαία αντικείμενα που διατίθεντο να προβούν στην πώλησή τους και τους έφερναν σε επαφή με έτερο μέλος, ο οποίος εμφανιζόταν ως δήθεν ειδικός εκτιμητής.

Στη συνέχεια, αφού ολοκλήρωναν την αγοραπωλησία και έπαιρναν στην κατοχή τους τα αρχαία, προέβαιναν στην πώλησή τους, μέσω άγνωστων συνδέσμων της οργάνωσης, στο εξωτερικό.

Από τις έρευνες προέκυψε και ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης:

  • 69χρονος είχε αρχηγικό ρόλο, λαμβάνοντας τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τις αγοραπωλησίες και την κοστολόγηση των αρχαιοτήτων, ενώ εμφανιζόταν ως δήθεν εκτιμητής,
  • 59χρονος και 66χρονος, ήταν επιφορτισμένοι με την εύρεση ατόμων που κατείχαν αρχαία αντικείμενα και προτίθεντο να προβούν στην πώληση αυτών, ενώ ο δεύτερος προέβαινε και σε αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές,
  • 3 άτομα (39, 63 και 64 ετών) ήταν κάτοχοι αρχαίων αντικειμένων, (Ευαγγέλια, αρχαία βιβλία και νομίσματα και βυζαντινές εικόνες), τα οποία είχαν συμφωνήσει να πωλήσουν στα έτερα μέλη.

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω 63χρονος τυγχάνει Ηγούμενος Ιεράς Μονής της Αχαΐας, ενώ ο 39χρονος ιερομόναχος της ίδιας Μονής.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και λοιπούς χώρους, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 264- νομίσματα,
  • 14- θρησκευτικές εικόνες,
  • 2- Ιερά Ευαγγέλια και θρησκευτικό βιβλίο του 18ου αιώνα,
  • 3- αρχιερατικά εγκόλπια,
    επαγγελματικό μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων,
  • 2- κυνηγετικά όπλα,
  • 262- κυνηγετικά φυσίγγια,
    μαχαίρι,
  • 12.810- ευρώ
    χρυσή λίρα,
  • 2- ζυγαριές ακριβείας,
    2- οχήματα,
  • 7- κινητά,
  • τάμπλετ,
  • φακός και μεγεθυντικός φακός,
  • 18- φωτογραφίες που απεικονίζουν αρχαία αντικείμενα
  • και πλήθος εγγράφων – σημειώσεων

Η προέλευση των ανωτέρω κατασχεθέντων εικόνων, των δύο Ιερών Ευαγγελίων και του εκκλησιαστικού βιβλίου βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ θα παραδοθούν για φύλαξη και εκτίμηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τα κατασχεθέντα αρχαία νομίσματα θα παραδοθούν στο Νομισματικό Μουσείο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

0107
0207
0307
0407
0507
0607
0707

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:59ΚΟΣΜΟΣ

Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός του αεροδρομίου Χίθροου - «Πιθανό περιστατικό επικίνδυνων υλικών»

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Κρυμμένη δεξαμενή γλυκού νερού μίλια κάτω από τον πυθμένα του ωκεανού

20:39ΕΛΛΑΔΑ

«Χειροπέδες» σε δύο 18χρονους και σε έναν 14χρονο - Λήστεψαν ψιλικατζίδικο με την απειλή μαχαιριού

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Γονατιστός Ταύρος: Το υβριδικό πλάσμα 5.000 ετών από το Ιράν με έναν μυστηριώδη σκοπό

20:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Δανία: Η ενδεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το κρίσιμο ματς των προκριματικών του Μουντιάλ

20:22LIFESTYLE

Μαρίνα Σπανού: «Κάνω ψυχοθεραπεία από τα 17 μου, με έβαλε σε διαδικασία να λειτουργώ για μένα»

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Θα αυστηροποιήσουμε όλα τα σχετικά πρωτόκολλα» - Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας για το νέο περιστατικό με λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή

20:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Επέστρεψε στην Ελλάδα και ενσωματώθηκε στην προετοιμασία ο Τζέριαν Γκραντ

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυτός είναι ο ανήλικος οδηγός του μοιραίου φορτηγού που έχασε τη ζωή του στον ΒΟΑΚ

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Έπεσε» η κυβέρνηση Μπαϊρού - Δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας από πορεία του ΠΑΜΕ

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Μονή Μέγα Σπηλαίου: Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την εγκληματική οργάνωση - Αυτά είναι τα θρησκευτικά κειμήλια που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης τρένου με λεωφορείο - 8 νεκροί και 45 τραυματίες

19:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για τα μέτρα της ΔΕΘ: «Τώρα είναι η ώρα της μεσαίας τάξης»

19:42ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ξεκίνησε η ψηφοφορία για την πρόταση ψήφου εμπιστοσύνης - Μπαϊρού: "Δεν πρέπει να αποδεχθεί την υποταγή της στους πιστωτές"

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τραμπ για τη δολοφονία της Ουκρανής πρόσφυγα - «Οι φρικτές δολοφονίες απαιτούν φρικτές πράξεις»

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Λεπέν: Η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης δεν είναι επιλογή, αλλά υποχρέωση - Ξεκινά η ψηφοφορία

19:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διευκρινίσεις από το ΑΠΘ για το κρανίο του «Ανθρώπου των Πετραλώνων» - Η προέλευση και η ηλικία του

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Σέρρες: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε απανθρακωμένος μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Νέο γκράφιτι του Banksy: Δικαστής σφυροκοπά διαδηλωτή - Το κάλυψαν άρον άρον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυτός είναι ο ανήλικος οδηγός του μοιραίου φορτηγού που έχασε τη ζωή του στον ΒΟΑΚ

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τραμπ για τη δολοφονία της Ουκρανής πρόσφυγα - «Οι φρικτές δολοφονίες απαιτούν φρικτές πράξεις»

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Έπεσε» η κυβέρνηση Μπαϊρού - Δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε αυτούς τους 12.720 οικισμούς καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Όλη η λίστα

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Madeleine McCann: Η γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της θεωρίας για τροχαίο με εγκατάλειψη της 3χρονης λύνει τη σιωπή της για πρώτη φορά

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

13:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια καταδίωξη στον Κηφισό: Χωρίς δίπλωμα και υπότροπος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ο γιος του επιχειρηματία που χτύπησε αστυνομικό

20:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Δανία: Η ενδεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το κρίσιμο ματς των προκριματικών του Μουντιάλ

15:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροελαφρύνσεις για μεσαία τάξη: Όλα τα νέα μέτρα - Πίνακες, παραδείγματα - Πόσο κερδίζει κάθε δικαιούχος - Ποιοι ωφελούνται - Πότε θα ισχύσουν τα μέτρα

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Μόλις 17 ετών ήταν ο οδηγός του μοιραίου φορτηγού

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Μονή Μέγα Σπηλαίου: Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την εγκληματική οργάνωση - Αυτά είναι τα θρησκευτικά κειμήλια που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καυγάς ζευγαριού για ένα μπουκάλι...σαμπουάν - Κατέληξαν στα δικαστήρια

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Όταν ο Κάρολος πλήγωσε τη Νταΐάνα: «Δεν σε αγάπησα ποτέ, σε παντρεύτηκα μόνο για να κάνω παιδιά»

20:22LIFESTYLE

Μαρίνα Σπανού: «Κάνω ψυχοθεραπεία από τα 17 μου, με έβαλε σε διαδικασία να λειτουργώ για μένα»

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ο πρίγκιπας «λιβελούλα» Χισαχίτο: Αυτός είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας στον κόσμο

14:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Χατζηγρίβα: Έρχεται σοβαρή γενικευμένη αλλαγή του καιρού - Η ημερομηνία «κλειδί»

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Αυτός είναι ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου που συνελήφθη - Θα πουλούσε βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλιο για 200.000 ευρώ

19:21LIFESTYLE

Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα - Η σύγκριση με τον Χρήστο Μάστορα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ