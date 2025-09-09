Μονή Μέγα Σπηλαίου: Τα «χρυσά» θρησκευτικά κειμήλια και η δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Οι έξι συλληφθέντες, ανάμεσά τους και ο ηγούμενος της μονής, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη στον εισαγγελέα Κορίνθου

Μονή Μέγα Σπηλαίου: Τα «χρυσά» θρησκευτικά κειμήλια και η δράση της εγκληματικής οργάνωσης
Συγκλονισμένη παρακολουθεί η κοινή γνώμη την απίστευτη υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στα Καλάβρυτα με την εμπλοκή του ηγούμενου της ιστορικής μονής του Μέγα Σπηλαίου.

Ο ηγούμενος συνελήφθη στην προσπάθειά του να πουλήσει δύο ιερά ευαγγέλια του 1737 και του 1761, 17 βυζαντινές εικόνες, και αρκετά αντικείμενα που υπάγονται στον νόμο περί αρχαιοτήτων για 200.000 ευρώ.

Όπως αναφέρουν οι αστυνομικές αρχές, στέλεχος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), εμφανίστηκε ως πελάτης και μετά από διαπραγματεύσεις, συμφώνησε με τον ηγούμενο για την αγορά μέρους των κειμηλίων. Οι ιερωμένοι πιάστηκαν με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για το «ξεσκέπασμα» της εγκληματικής οργάνωσης

Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατοχή και πώληση θρησκευτικών εικόνων και άλλων αρχαίων αντικειμένων.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση μεσημβρινές ώρες χθες, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, σε περιοχές της Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά -6-μέλη της, μεταξύ των οποίων Ηγούμενος Ιεράς Μονής.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, όπλα, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και περί ανιχνευτών μετάλλων.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων, με ειδικές ανακριτικές τεχνικές, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τον εντοπισμό, απόκτηση και περαιτέρω διάθεση προς πώληση, αρχαιοτήτων, σε Ελλάδα και εξωτερικό, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν άτομα τα οποία διέθεταν αρχαία αντικείμενα που διατίθεντο να προβούν στην πώλησή τους και τους έφερναν σε επαφή με έτερο μέλος, ο οποίος εμφανιζόταν ως δήθεν ειδικός εκτιμητής.

Στη συνέχεια, αφού ολοκλήρωναν την αγοραπωλησία και έπαιρναν στην κατοχή τους τα αρχαία, προέβαιναν στην πώλησή τους, μέσω άγνωστων συνδέσμων της οργάνωσης, στο εξωτερικό.

Από τις έρευνες προέκυψε και ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης:

  • 69χρονος είχε αρχηγικό ρόλο, λαμβάνοντας τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τις αγοραπωλησίες και την κοστολόγηση των αρχαιοτήτων, ενώ εμφανιζόταν ως δήθεν εκτιμητής,
  • 59χρονος και 66χρονος, ήταν επιφορτισμένοι με την εύρεση ατόμων που κατείχαν αρχαία αντικείμενα και προτίθεντο να προβούν στην πώληση αυτών, ενώ ο δεύτερος προέβαινε και σε αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές,
  • 3 άτομα (39, 63 και 64 ετών) ήταν κάτοχοι αρχαίων αντικειμένων, (Ευαγγέλια, αρχαία βιβλία και νομίσματα και βυζαντινές εικόνες), τα οποία είχαν συμφωνήσει να πωλήσουν στα έτερα μέλη.

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω 63χρονος τυγχάνει Ηγούμενος Ιεράς Μονής της Αχαΐας, ενώ ο 39χρονος ιερομόναχος της ίδιας Μονής.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και λοιπούς χώρους, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 264- νομίσματα,
  • 14- θρησκευτικές εικόνες,
  • 2- Ιερά Ευαγγέλια και θρησκευτικό βιβλίο του 18ου αιώνα,
  • 3- αρχιερατικά εγκόλπια,
    επαγγελματικό μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων,
  • 2- κυνηγετικά όπλα,
  • 262- κυνηγετικά φυσίγγια,
    μαχαίρι,
  • 12.810- ευρώ
    χρυσή λίρα,
  • 2- ζυγαριές ακριβείας,
    2- οχήματα,
  • 7- κινητά,
  • τάμπλετ,
  • φακός και μεγεθυντικός φακός,
  • 18- φωτογραφίες που απεικονίζουν αρχαία αντικείμενα
  • και πλήθος εγγράφων – σημειώσεων

Η προέλευση των ανωτέρω κατασχεθέντων εικόνων, των δύο Ιερών Ευαγγελίων και του εκκλησιαστικού βιβλίου βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ θα παραδοθούν για φύλαξη και εκτίμηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τα κατασχεθέντα αρχαία νομίσματα θα παραδοθούν στο Νομισματικό Μουσείο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Για «πιθανό κύκλωμα με ιερόσυλους ρασοφόρους» κάνει λόγο ο Γιώργος Τσούκαλης

Για την πιθανή ύπαρξη ενός ολόκληρου κυκλώματος ιερόσυλων «ρασοφόρων», κάνει λόγο ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, μιλώντας στο Newsbomb, σχετικά με τη σύλληψη του ηγουμένου της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, ο οποίος αποπειράθηκε να πουλήσει ένα Ευαγγέλιο στην τιμή των 200.000 ευρώ, καθώς και άλλες 17 εικόνες μεγάλης ιστορικής αξίας.

Ο έμπειρος ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, ο οποίος έχει βοηθήσει πολύ τις αρχές να φτάνουν στην άκρη του νήματος σε πολύκροτες υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας αλλά και ιεροσυλίας, εκτιμά ότι από την ανάκριση των συλληφθέντων και τις περαιτέρω έρευνες, πιθανότατα θα προκύψει η εμπλοκή πολλών ακόμη προσώπων, ακόμα και κληρικών!

«Δεν θα εκπλαγώ αν έχουμε κι άλλες συλλήψεις εκτός από αυτούς. Ενδεχομένως να υπάρχουν κι άλλες υπόγειες διαδρομές και με άλλες μονές με σπουδαία κειμήλια αλλά και άλλους ιερόσυλους ρασοφόρους. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό», επισημαίνει ο Γιώργος Τσούκαλης.

Μάλιστα, εάν οι εκκλησιαστικές αρχές της χώρας δεν κάνουν το αυτονόητο για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, το φαινόμενο της κλοπής ιερών κειμηλίων θα συνεχιστεί, όπως έχει γίνει σε πλείστες όσες περιπτώσεις.

Το αυτονόητο, όπως λέει ο Γιώργος Τσούκαλης, δεν είναι άλλο από την καταγραφή και ενδελεχή απογραφή των ιερών κειμηλίων και των εικόνων, που υπάρχουν σε κάθε εκκλησία και ενορία, και η κατάθεση των στοιχείων στις τοπικές μητροπόλεις. «Αυτό πρέπει να συμβεί άμεσα ειδικά στις πιο απομακρυσμένες μονές», επισημαίνει.

Όσο δεν συμβαίνει αυτό, τόσο πιο… «απαρατήρητη» μπορεί να περάσει η «απώλεια» κάποιου κειμηλίου, προς προσπορισμό των επιτήδειων, συνήθως ατόμων με πρόσβαση σε αυτά (δηλαδή ιερωμένων), που καπηλεύονται και εξαφανίζουν την σπουδαία χριστιανική μας πολιτιστική κληρονομιά.

Δεν αρκεί όμως αυτό, καθώς και οι πιστοί πρέπει να βοηθήσουν: «Πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και οι πιστοί, όπως και η πλειοψηφία των ιερωμένων που είναι τίμιοι, ώστε όταν διαπιστώνουν κάποιες ύποπτες ενέργειες, να ειδοποιούν αμέσως τις Αρχες, αλλά και τους ειδικούς της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως την UNESCO», σημειώνει, για να καταλήξει: «Συγχαρητήρια στο τμήμα πολιτιστικής κληρονομιάς του ελληνικού FBI που και σε αυτή την περίπτωση έκανε άψογη δουλειά».

Σημειώνεται ότι στις 6 Ιουνίου 2025 προέκυψε μια παρόμοια υπόθεση, με έναν δικηγόρο και έναν μεσίτη που συνελήφθησαν από τις Αρχές καθώς κατείχαν παράνομα μια χριστιανική εικόνα πολύ μεγάλης αξίας που χρονολογείται από το 1600, από την περιοχή των Ιωαννίνων. Η έρευνα οργανώθηκε από τον Γιώργο Τσούκαλη, ο οποίος σε συνεργασία με την Ασφάλεια Ιωαννίνων οδηγήθηκε στους δύο ιερόσυλους οι οποίοι συνελήφθησαν στην Αθήνα.

Αδελφός Ηγούμενου: «Δεν μπορώ να το πιστέψω, τον έχει μπλέξει κάποιος»

«Κακώς το γράφουν, εγώ είμαι στο μαγαζί μου. Δεν με έχει ενοχλήσει κανείς και δεν έχει λόγο να με συλλάβει κανείς. Καμία σχέση. Είμαι σοβαρός επαγγελματίας, πολλά χρόνια στην αγορά με σέβονται, με αγαπάνε, τους αγαπάω, είμαι πάντα τίμιος, πάντα λέω την αλήθεια, ποτέ δεν λέω ψέματα σε κανέναν, ποτέ και θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια όσο ζω και να ακούσω αυτά τα πράγματα; Δεν μπορώ να το διανοηθώ.

Δεν ξέρω τίποτα, εγώ και τα αδέλφια μου τα υπόλοιπα έχουμε μείνει κάγκελο, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό που διαβάζουμε. Αυτός σκότωνε άνθρωπο μην πειράξεις κάτι από εκεί. Τώρα τον έχει μπλέξει κάποιος; Έχει γίνει κάτι άλλο; Δεν μπορώ να ξέρω. Σκότωνε άνθρωπο για το Μέγα Σπήλαιο. Από μικρό παιδί έλεγε στον πατέρα μου, από 5 χρονών: ”εγώ θα πάω στο Μέγα Σπήλαιο”.», εξομολογήθηκε στο Mega ο αδελφός του ηγούμενου.

«Δεν υπάρχει περίπτωση αυτός, δεν το πιστεύω δηλαδή. Δεν μπορώ να το πιστέψω γιατί αυτός ήταν ικανός να μείνει βρώμικος, για να φυλάξει. Κάποτε που πήγαν οι Ρουμάνοι, κάτι έκλεψαν εκεί πέρα, έβαλε τα κλάματα. Έχουμε σκάσει, πρέπει να έχω 100 πίεση αυτή την στιγμή, δεν μπορώ να διανοηθώ αυτό που άκουσα.

Δεν έχουν καμία αξία τα χρήματα μπροστά σε αυτή την πράξη που έχει γίνει. Αν είναι έτσι όπως τα γράφουν… Δεν ξέρω αν τον έχει μπλέξει κάποιος, δεν μπορώ να το διανοηθώ για τον αδελφό μου. Το παλιό το έβρισκε και το καθάριζε για να το έχει εκεί, εκεί – εδώ, όπου ήταν. Να το προφυλάξει, τι έχει γίνει δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω», πρόσθεσε.

Μιλώντας στο «Live News», ο δικηγόρος της μητρόπολης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, Γιώργος Μπέσκος αποκάλυψε: «Υπάρχει καταγραφή και θα κάνουμε και πάλι καταμέτρηση. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι δεν φαίνεται να έχουν σχέση αυτά τα οποία ήταν αντικείμενα συναλλαγής με ιερά κειμήλια της Μονής».

Πού στρέφονται οι Αρχές

Τώρα οι αρχές ξεσκονίζουν όλες τις κινήσεις του ηγούμενου, τις επαφές και τις διασυνδέσεις του. Φυσικά γίνεται έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν εξαφανιστεί και άλλα κειμήλια από την ιερά μονή Μεγάλου Σπηλαίου. Οι έξι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη στον εισαγγελέα Κορίνθου.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο ρόλος του ηγούμενου, καθώς μια εικόνα και ένα ευαγγέλιο που βρέθηκαν στην κατοχή του είχαν κλαπεί από μονή στη Σπάρτη. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι καίρια: Πώς έφτασαν τα κειμήλια στα χέρια του; Υπήρξε εντολή για την κλοπή και, αν ναι, από ποιον; Τι ρόλο είχε ο ηγούμενος στη διακίνηση και την πώληση των κειμηλίων; Εμπλέκεται ο ηγούμενος σε περαιτέρω αγοραπωλησίες ιερών κειμηλίων που έχουν κλαπεί στο παρελθόν από άλλες μονές;

Σχόλια

