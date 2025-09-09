Αττική: Φωτιά σε ταβέρνα στο Ίλιον

Συναγερμός τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική

Αττική: Φωτιά σε ταβέρνα στο Ίλιον
Πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε λίγο πριν τις 05:00 τα ξημερώματα της Τρίτης (9/9), σε κατάστημα εστίασης στην οδό Πρωτεσιλάου στο Ίλιον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη που βρίσκεται πάνω από την κουζίνα της ταβέρνας.

Το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής, ερευνά τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

