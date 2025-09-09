Επιτήδειοι προσπαθούν να εξαπατήσουν σεισμοπαθείς - Συστάσεις από τον σύλλογο «Ελπίδα»

Με αφορμή τον ισχυρό σεισμό που εκδηλώθηκε χθες με επίκεντρο τα Νέα Στύρα, ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Μινώα Πεδιάδας «Η Ελπίδα» καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς παρατηρήθηκαν φαινόμενα εξαπάτησης και υποκλοπής των στοιχείων τους.

Αναλυτικά ο σύλλογος αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

«Τις τελευταίες ώρες μας καταγγέλθηκαν κρούσματα προσπάθειας υποκλοπής στοιχείων λογαριασμών σεισμοπλήκτων με το πρόσχημα ότι θα πιστωθούν επιπλέον χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Γι’ αυτό το λόγο ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδος “Η Ελπίδα” εφιστά την προσοχή των πολιτών.

1) Καλούμε τους συμπολίτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί τόσο με τις κλήσεις όσο και με τα μηνύματα (sms).

2) Να μην αποκαλύπτουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ΑΦΜ, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, κωδικούς πρόσβασης και άλλα στοιχεία.

3) Να απευθύνονται στις δημόσιες αρχές».

Υπενθυμίζεται πως η ισχυρή σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 00:27 μετά τα μεσάνυχτα (Τρίτη 9/9), σε περιοχή της νότιας Εύβοιας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, υπολογίζεται στα 2,3 χλμ. και το επίκεντρο στα 4 χλμ. βορειοδυτικά από τα Νέα Στύρα.

