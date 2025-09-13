Τροχαίο στα Κάτω Πατήσια: Ι.Χ. προσέκρουσε σε κολώνα - Τραυματίας μια γυναίκα

Μία γυναίκα μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό μετά από σφοδρή σύγκρουση τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Τροχαίο στα Κάτω Πατήσια: Ι.Χ. προσέκρουσε σε κολώνα - Τραυματίας μια γυναίκα
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Κάτω Πατήσια, στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλλάρη και Αγίου Δημητρίου Όπλων.

Λίγο μετά τις 4:15, Ι.Χ. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες και ένας άνδρας εξετράπη, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, από την πορεία του και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε η μία γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή της. Οι άλλοι δύο επιβάτες του οχήματος δεν φέρουν σοβαρά τραύματα.

Οι έρευνες της Τροχαίας

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, εξετάζοντας αν η εκτροπή οφείλεται σε υπερβολική ταχύτητα, απώλεια ελέγχου ή άλλους παράγοντες. Παράλληλα, γίνεται έλεγχος για τυχόν επιβαρυντικές συνθήκες που μπορεί να συνέβαλαν στη σύγκρουση.

