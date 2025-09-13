Τροχαίο στα Κάτω Πατήσια: Ι.Χ. προσέκρουσε σε κολώνα - Τραυματίας μια γυναίκα
Μία γυναίκα μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό μετά από σφοδρή σύγκρουση τα ξημερώματα του Σαββάτου.
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Κάτω Πατήσια, στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλλάρη και Αγίου Δημητρίου Όπλων.
Λίγο μετά τις 4:15, Ι.Χ. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες και ένας άνδρας εξετράπη, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, από την πορεία του και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε η μία γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή της. Οι άλλοι δύο επιβάτες του οχήματος δεν φέρουν σοβαρά τραύματα.
Οι έρευνες της Τροχαίας
Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, εξετάζοντας αν η εκτροπή οφείλεται σε υπερβολική ταχύτητα, απώλεια ελέγχου ή άλλους παράγοντες. Παράλληλα, γίνεται έλεγχος για τυχόν επιβαρυντικές συνθήκες που μπορεί να συνέβαλαν στη σύγκρουση.