Ηράκλειο: Τραυματισμός 45χρονης στο όρος Στρούμπουλα – Επιχείρηση διάσωσης από την ΕΜΑΚ
Τραυματίστηκε μία γυναίκα κατά την ανάβαση στον Στρούμπουλα
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το βράδυ του Σαββάτου (13/09), παραμονή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, όταν μία 45χρονη γυναίκα τραυματίστηκε κατά την ανάβαση στον Στρούμπουλα, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Στο σημείο έσπευσαν 10 άνδρες από την ΕΜΑΚ και την ΕΜΟΔΕ προκειμένου να την μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο, ώστε να παραληφθεί στη συνέχεια από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα χτύπησε στο πόδι.
