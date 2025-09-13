Ρόδος: Βούτηξε στη θάλασσα μεθυσμένος και κινδύνεψε να πνιγεί

Ένα περιστατικό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία σημειώθηκε πριν από λίγο στη Ρόδο, όταν 65χρονος αλλοδαπός βούτηξε στη θάλασσα υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr που επικαλείται μαρτυρίες, ο άνδρας εισήλθε στη θάλασσα για κολύμπι, παρά το γεγονός ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να χάσει τις δυνάμεις του και να κινδυνεύσει να πνιγεί. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν παρευρισκόμενοι που αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο και κατάφεραν να τον ανασύρουν εγκαίρως, σώζοντάς τον κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Στη συνέχεια ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ο 65χρονος μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.