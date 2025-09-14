Λάρισα: Το συγκινητικό «ευχαριστώ» μητέρας στο προσωπικό νοσοκομείου - Περιπέτεια για το βρέφος της

Η γυναίκα ευχαρίστησε όλους τους εργαζόμενους, κάνοντας λόγο για ανθρώπους που κάνουν τα πάντα για να σταθούν στο πλευρό των ασθενών. 

Λάρισα: Το συγκινητικό «ευχαριστώ» μητέρας στο προσωπικό νοσοκομείου - Περιπέτεια για το βρέφος της
Για αυτοθυσία των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, από τους security έως το ιατρικό προσωπικό, κάνει λόγο μια μητέρα από τη Λάρισα η οποία έπρεπε να μεταφέρει εσπευσμένα στο νοσοκομείο το βρέφος της για την παροχή των πρώτων βοηθειών ύστερα από ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η ίδια με ανάρτησή της ευγνωμονεί τους εργαζόμενους στο ΠΓΝΛ κάνοντας λόγο για ανθρώπους που υπερβαίνουν εαυτούς για να σταθούν στο πλευρό των ασθενών. Μιλάει για ευγνωμοσύνη στο ιατρικό προσωπικό την ώρα που τα νοσοκομεία μας στενάζουν λόγο της υποστελέχωσης.

Δείτε την συγκινητική της ανάρτηση:

«Μέσα στη νύχτα πήγαμε για το μωρό που είχε ένα ατύχημα, στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο αγχωμένοι και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι η αυτοθυσία όλων να βοηθήσουν. Από την κυρία που εργάζεται ως security μέχρι το ιατρικό προσωπικό. Σε μια κατάσταση που τα νοσοκομεία μας αναστενάζουν από την υποστελέχωση και τα βαριά ωράρια, βλέπεις τους ανθρώπους να προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Υπερβαίνουν τους εαυτούς τους. Προσωπικά αισθάνομαι ευγνωμοσύνη για την υπερπροσπάθεια των ανθρώπων εκεί, την συμπαράσταση στον πόνο όσων τρέχουν και αναζητούν ανακούφιση. Ακόμα και τα όποια λάθη ή παραλείψεις μπορεί να γίνουν, μην ξεχνάμε πως είμαστε άνθρωποι. Όλοι. Ένας μας δεν υπάρχει που να μην έχει σφάλλει κάποια στιγμή. Να είστε γεροί και δυνατοί».

*Πηγή: onlarissa.gr

