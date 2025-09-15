Βόλος: Αυτοσχέδια «πίστα θανάτου» ο περιφερειακός δρόμος– Αγανάκτηση για τις ανεξέλεγκτες «κόντρες»

Οργή και αγανάκτηση προκαλεί στους κατοίκους του Βόλου το φαινόμενο των παράνομων αγώνων ταχύτητας που έχουν μετατρέψει τον περιφερειακό δρόμο σε αυτοσχέδια πίστα. Από τα μεσάνυχτα έως τις τρεις το πρωί, δεκάδες οδηγοί αυτοκινήτων και μοτοσικλετών μεγάλου κυβισμού επιδίδονται σε επικίνδυνες κόντρες, αδιαφορώντας για την ασφάλεια των υπολοίπων χρηστών του οδικού δικτύου.

Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι «νυχτερινοί πιλότοι» δοκιμάζουν ταχύτητες που ξεπερνούν κάθε όριο, με τον θόρυβο από τις εξατμίσεις να σπάζει τη σιωπή της νύχτας και να ταράζει ολόκληρες γειτονιές. Ο κίνδυνος τροχαίου παραμένει μόνιμα ορατός, ενώ αρκετοί οδηγοί που κινούνται με προσοχή στον περιφερειακό μιλούν για «ρωσική ρουλέτα στην άσφαλτο».

«Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, δεν μπορούμε να οδηγήσουμε με ασφάλεια. Ο περιφερειακός έχει καταντήσει πεδίο μάχης τα ξημερώματα», καταγγέλλουν στο thenewspaper.gr, κάτοικοι της περιοχής, τονίζοντας πως έχουν επανειλημμένα απευθυνθεί στις αρχές, χωρίς να έχει ληφθεί ουσιαστικό μέτρο.

Οι κόντρες αυτές δεν αποτελούν απλώς μια «νεανική τρέλα», αλλά μια ωρολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια. Η απουσία διαρκούς αστυνόμευσης, ο κακός φωτισμός και οι μεγάλες ευθείες του δρόμου ενθαρρύνουν την ασυδοσία, με αποτέλεσμα ολόκληρη η πόλη να βρίσκεται σε ομηρία κάθε βράδυ.

Η κοινωνία του Βόλου ζητάει άμεσα και αποφασιστικά μέτρα. Η Τροχαία και οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να δώσουν τέλος σε αυτό το επικίνδυνο φαινόμενο πριν υπάρξει νέο θύμα στην άσφαλτο.

Διαβάστε επίσης