Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος για τον βιασμό της 20χρονης συντρόφου του

Στιγμές τρόμου έζησε μια 20χρονη σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, όταν ο σύντροφός της αφού έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών, την βίασε.

Σύμφωνα με το thestival.gr, όλα έγιναν τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σε ξενοδοχείο στην περιοχή του ΟΣΕ, όπου διανυκτέρευαν οι δύο τους.

Όπως κατήγγειλε η νεαρή στις Αρχές, κατά τη διάρκεια ερωτικής συνεύρεσης, εκείνος έγινε βίαιος παρά τη θέλησή της, προκαλώντας της μώλωπες, ενώ προηγουμένως προέβη σε χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Ο 26χρονος με καταγωγή από την Αλβανία συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

