Τέμπη: Και δεύτερος απεργός πείνας στην πλατεία Συντάγματος

Δεύτερος απεργός πείνας στην πλατεία Συντάγματος την ώρα που συνεχίζει την απεργία πείνας και δίψας ο Πάνος Ρούτσι.

Διαστάσεις λαμβάνει η κινητοποίηση στην πλατεία Συντάγματος, καθώς δίπλα στον Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, βρίσκεται πλέον και δεύτερος απεργός πείνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δεύτερος απεργός ονομάζεται Δημήτρης, και ταξίδεψε από την περιφέρεια για να σταθεί στο πλευρό του Πάνου, αλλά και για να εκφράσει έμπρακτα τη συμπαράστασή του στις οικογένειες που ζητούν δικαιοσύνη.

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει από τις 15 Σεπτεμβρίου την απεργία πείνας και δίψας, ζητώντας την εκταφή του αδικοχαμένου 22χρονου γιου του Ντένις, ώστε να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του. Όπως δηλώνει, δεν πρόκειται να σταματήσει αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά του.

Από το πρωί της Δευτέρας παραμένει στο σημείο όπου είναι χαραγμένο το όνομα του γιου του, στο αυτοσχέδιο μνημείο που έχει στηθεί μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στη Βουλή και δηλώνει πως «δεν πάει άλλο».

Η παρουσία δύο απεργών πείνας στο Σύνταγμα ενισχύει την πίεση προς τις αρχές, ενώ στο σημείο περνάει πλήθος πολιτών που εκφράζει την αλληλεγγύη στις οικογένειες των θυμάτων.