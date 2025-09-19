Χανιά: Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες και εξακολουθεί να καίει μέχρι τώρα σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του εργοστασίου της ΔΕΔΙΣΑ στα Χανιά, μετά από μία ολονύχτια μάχη με τις φλόγες.

Στο σημείο βρίσκονται 9 οχήματα της Πυροσβεστικής με περίπου 30 πυροσβέστες.

Όπως έγινε γνωστό από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, δεν κινδύνευσαν άνθρωποι, κτήρια ή μηχανήματα.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη μέλημα είναι να μην επεκταθεί η φωτιά αλλά και να μην διαταραχθεί η αποκομιδή των απορριμμάτων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η κατάσβεση θα διαρκέσει αρκετές ώρες και παράλληλα γίνονται προσπάθειες να περιοριστεί μέσω χωματοκάλυψης. Η έκταση της φωτιάς εκτιμάται ότι είναι περίπου 20 στρέμματα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΔΙΣΑ Νίκο Ηλιάκη η αποκομιδή απορριμμάτων δεν θα επηρεαστεί, αλλά μπορεί να σταματήσει για μερικές ώρες.

Zarpanews.gr