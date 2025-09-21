Τροχαίο στον Κηφισό: Όχημα προσέκρουσε σε νησίδα - Καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα
Μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος στη γέφυρας Ροσινιόλ στην περιοχή του Περιστερίου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (21/9) στον Κηφισό, καθώς όχημα προσέκρουσε σε νησίδα, με αποτέλεσμα να σημειωθούν μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, από το ύψος στη γέφυρας Ροσινιόλ στην περιοχή του Περιστερίου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:37 ∙ WHAT THE FACT
Είναι καλύτερο να κάνουμε ντους το πρωί ή το βράδυ; - Ο αντίκτυπος στην υγεία μας
23:16 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League Βαθμολογία: Δε νίκησε κανείς «μεγάλος», χαμένος ο Παναθηναϊκός
23:01 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 22 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
09:59 ∙ WHAT THE FACT
Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο
15:08 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ