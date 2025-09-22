Μαθητές κλήθηκαν να λύσουν το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ με… ρομπότ – Δείτε βίντεο

Καταιγιστικές ήταν οι εξελίξεις μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα κοπάδια – «φαντάσματα» σε αγροτεμάχια ανά την επικράτεια, ενώ σήμερα (22/09) άρχισε η πρώτη δίκη στην Κρήτη που αφορά υποθέσεις καταβολής παράνομων επιδοτήσεων, με 104 κατηγορούμενους, στο Α’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου.

Η επόμενη γενιά μηχανικών, προγραμματιστών και ερευνητών αποφάσισε να δει το ζήτημα… αλλιώς και συγκεκριμένα, μέσα από τη ρομποτική.

Η αγωνιστική ομάδα SCRAPS by FutureLab, πολυπρωταθλήτρια σε Ελλάδα και εξωτερικό, έβαλε εφέτος στις εισαγωγικές εξετάσεις των νέων μελών της ένα πρωτότυπο θέμα: Τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι υποψήφιοι μαθητές κλήθηκαν να σχεδιάσουν και να προγραμματίσουν ρομπότ που θα αναλαμβάνει τον ρόλο ελεγκτή. Θα πρέπει να χαρτογραφεί χωράφια, να «μετρά» τα πρόβατα, να εντοπίζει πλασματικές δηλώσεις και να επιστρέφει τις επιδοτήσεις στους πραγματικούς δικαιούχους.

Μέσα σε 120 δευτερόλεπτα, κάθε ρομπότ όφειλε να ολοκληρώσει αποστολές όπως:

– Να ανοίξει το μαντρί και να μετρήσει τα ζώα.

– Να υπολογίσει σωστά την επιδότηση (100€ ανά πρόβατο).

– Να καταθέσει στοιχεία στο «δικαστήριο» της πίστας.

– Να επιστρέψει επιδοτήσεις και πρόστιμα στους σωστούς αποδέκτες.

Το πρότζεκτ με τίτλο «ΟΠΕΚΕΠΕ Undercover» έγινε viral ήδη από την πρώτη μέρα παρουσίασης. Οι εικόνες των μικρών «ελεγκτών» ρομπότ να τρέχουν στην πίστα με αγροκτήματα, μαντριά και επιδοτήσεις, κέρδισαν γέλια, χειροκροτήματα αλλά και σοβαρή συζήτηση για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την επικαιρότητα.

«Θέλαμε να δείξουμε πως η ρομποτική δεν είναι μόνο παιχνίδι ή τεχνολογία, αλλά και εργαλείο εκπαίδευσης, προβληματισμού και κριτικής σκέψης. Τα παιδιά καλούνται να λύσουν ρεαλιστικά σενάρια με δημιουργικό τρόπο», σημείωσε ο Πέτρος Περλαντίδης – Παπαδόπουλος, ιδρυτής της FutureLab και προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ρομποτικής της Ελλάδας.