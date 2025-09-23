Φωτιά στην Πάρνηθα – Κοντά στο Μπάφι το μέτωπο

Φωτιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε αργά το βράδυ της Δευτέρας (22/9) σε δασική έκταση στην Πάρνηθα, κοντά στην περιοχή Μπάφι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αποτελούμενες από 80 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα, οι οποίες δίνουν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν τυχόν επέκταση σε δύσβατες περιοχές του εθνικού δρυμού.

Στο μέτωπο για την κατάσβεση της φωτιάς συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της πυρκαγιάς η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ με κατεύθυνση προς το καζίνο.