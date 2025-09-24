Μαθητής κάνει 4 ώρες για να πάει από και προς το σχολείο του - «Δεν έχω δύναμη να συγκεντρωθώ»

Πάνω από τέσσερις ώρες στο δρόμο «ξοδεύει» 14χρονος μαθητής για τη μεταφορά του από και προς το σχολείο του στο Κορωπί, λόγω της έλλειψης ανάδοχου για τη μεταφορά του με σχολικό λεωφορείο.

Ο 14χρονος Άγγελος ξεκινά κάθε πρωί από το σπίτι του στις 05:44 και, μετά από 10 λεπτά περπάτημα, επιβιβάζεται στο πρώτο λεωφορείο της γραμμής «Αρτέμιδα – Αγία Παρασκευή».

Ακολουθούν 45 στάσεις μέχρι τον κόμβο του Σταυρού, όπου αλλάζει μέσο και παίρνει δεύτερο λεωφορείο με προορισμό το Κορωπί. Αν σταθεί τυχερός και συντονιστούν τα δρομολόγια, προλαβαίνει και τρίτο μέσο, διαφορετικά, αναγκάζεται να περπατήσει επιπλέον 15 με 20 λεπτά μέχρι την είσοδο του σχολείου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιστροφή στο σπίτι το μεσημέρι διαρκεί επίσης περίπου δύο ώρες, με αποτέλεσμα η καθημερινή του ταλαιπωρία να αγγίζει συνολικά τις τέσσερις ώρες. «Όταν φτάνω στο σχολείο, δεν έχω πια τη δύναμη να συγκεντρωθώ», δηλώνει χαρακτηριστικά ο 14χρονος μαθητής.

Η πολύωρη διαδρομή οφείλεται στην καθυστέρηση εύρεσης αναδόχου για τη μεταφορά του στο σχολείο, πρόβλημα που, παρά τις εκκλήσεις των γονέων και των εκπαιδευτικών, δεν έχει ακόμη επιλυθεί.

