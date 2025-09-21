Κίνα: 11χρονος μαθητής διακομίσθηκε στο νοσοκομείο επειδή διάβαζε 14 ώρες συνεχόμενα

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Κίνα, όπου ένας 11χρονος μαθητής διακομίσθηκε στο νοσοκομείο μετά από 14 ώρες συνεχούς μελέτης.

Σύμφωνα με τους γιατρούς που τον εξέτασαν -οι οποίοι τον διέγνωσαν με υπεραερισμό και επικίνδυνη αναπνευστική διαταραχή, ο 11χρονος μελετούσε χωρίς διακοπή όλη την ημέρα, μέχρι που το βράδυ άρχισε να νιώθει τα άκρα του να μουδιάζουν και άρχισε να ζαλίζεται.

In China, a schoolboy hospitalized over “homework”



An 11-year-old boy named Liangliang ended up in the hospital after doing homework for 14 hours straight.



He studied without a break, and by the evening his limbs went numb and he felt dizzy. Doctors diagnosed him with… pic.twitter.com/OWJRhZRjId — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2025

Οι μύες του έκαναν σπασμούς και η αναπνοή του είχε επιταχυνθεί, με αποτέλεσμα να χρειαστεί οξυγονοθεραπεία, όπως σημείωσαν οι γιατροί.

Τελικά η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε, αλλά οι γιατροί προειδοποιούν ότι παρόμοιες περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί όλο και περισσότερο στην Κίνα.

