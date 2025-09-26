Τρεις τρόποι για να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα πιο οργανωμένοι

Για μία πιο ομαλή επανεκκίνηση, η αναδιοργάνωσή μας μοιάζει να είναι το κλειδί

Τρεις τρόποι για να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα πιο οργανωμένοι
Ο Σεπτέμβριος είναι παραδοσιακά ο μήνας που επαναφέρει μικρούς και μεγάλους στους κανονικούς -και γρήγορους- ρυθμούς της καθημερινότητας: Τα παιδιά επιστρέφουν στα θρανία, οι εργαζόμενοι στις δουλειές μας και το σπίτι ξαναμπαίνει σε τάξη.

Για μία πιο ομαλή επανεκκίνηση, η αναδιοργάνωσή μας μοιάζει να είναι το κλειδί. Από την τακτοποίηση των χώρων του σπιτιού και τον καλύτερο προγραμματισμό του χρόνου μας μέχρι την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας όλης της οικογένειας, μπορούμε να ξαναβάλουμε σε τάξη τη ρουτίνα και να ξεκινήσουμε παραγωγικά αυτή τη νέα σεζόν. Τρόποι υπάρχουν -και ένας από αυτούς έχει την «υπογραφή» της Eurolife FFH.

#1 Οργάνωση και στο σπίτι

Η σχολική χρονιά που ξεκινάει για όλη την οικογένεια (και όχι μόνο τα παιδιά) απαιτεί και εκείνη τη δική της οργάνωση ώστε να είναι εποικοδομητική. Αυτό σημαίνει πως από τις πρώτες κιόλας ημέρες χρειάζεται προγραμματισμός. Καινούργια βιβλία, τετράδια, μολύβια, στυλό είναι μόνο μερικά από τα βασικά σχολικά είδη και, αφού τα εφοδιαστούμε, καλό είναι να τα έχουμε συγκεντρωμένα σε έναν μικρό αποθηκευτικό χώρο (δίπλα στο γραφείο, για παράδειγμα) για να μην χάνουμε χρόνο ψάχνοντάς τα όποτε τα χρειάζονται τα παιδιά μας.

Με την ίδια λογική, μαθαίνουμε τα παιδιά να οργανώνουν το διάβασμά τους με σελιδοδείκτες, φακέλους και εβδομαδιαία planners που θα βοηθήσουν στο να διατηρείται η τάξη και εκτός της σχολικής αίθουσας.

#2 Σπίτι εν τάξει

Ανεξάρτητα από το αν έχουμε οικογένεια ή όχι, καλό είναι να φροντίζουμε να έχουμε γενικά τακτοποιημένους τους χώρους του σπιτιού, ιδιαίτερα εκείνους στους οποίους περνάμε τον περισσότερο χρόνο μας, όπως την κουζίνα, το καθιστικό ή το γραφείο μας. Το τελευταίο, μάλιστα, αν εργαζόμαστε εξ αποστάσεως, είναι το Α και το Ω, αφού σε ένα τακτοποιημένο και ήσυχο περιβάλλον εργασίας αισθανόμαστε πιο παραγωγικοί και αποδίδουμε καλύτερα.

Ξεκινάμε, λοιπόν, φροντίζοντας να έχουμε μία αναπαυτική καρέκλα γραφείου και καλό φωτισμό, ενώ στην κουζίνα μπορούμε να οργανώσουμε τα ράφια και να χωρίσουμε τα προϊόντα σε φαγητοδοχεία ανάλογα με το είδος, ώστε να μην καθυστερούμε το πρωί όταν ετοιμάζουμε το κολατσιό για το σχολείο ή τη δουλειά.

eurolife-2.jpg

#3 Φροντίζοντας για την ασφάλεια όλων

Κάθε περίοδος αναδιοργάνωσης, κάθε νέο ξεκίνημα μπορεί να μας κάνει να αισθανόμαστε λίγο «έξω από τα νερά μας». Ή, να το πούμε αλλιώς, αισθανόμαστε πιο έντονα την ανάγκη να προστατεύσουμε ό,τι έχει αξία για εμάς: από την κατοικία και την υγεία μέχρι το κατοικίδιο και το όχημά μας- για να ξεκινήσουμε με σιγουριά και ασφάλεια τη νέα σεζόν.

Για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε εκείνα τα προγράμματα ασφάλισης που μπορούν να είναι η «ασπίδα» προστασίας μας -και μάλιστα με λιγότερα έξοδα. Πιο συγκεκριμένα, χρειαζόμαστε το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+ της Eurolife FFH, το οποίο προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις με την αγορά κάθε επιπλέον ασφαλιστικού συμβολαίου.

Συνδυασμός συμβολαίων, μείωση εξόδων

Το να μπορούμε να συνδυάσουμε τα ασφαλιστικά συμβόλαια που χρειαζόμαστε, εξασφαλίζοντας έκπτωση (αν διαθέτουμε πάνω από δύο ενεργά) δεν μας «υπόσχεται» απλώς ένα καλό ξεκίνημα της σεζόν αλλά και μια καλή συνέχεια. Στο πρόγραμμα EurolifeSYN+ συμμετέχουν ασφαλιστικά προϊόντα που ανήκουν στις κατηγορίες υγείας, κατοικίας, οχήματος, κατοικιδίου, cyber και προσωπικών αντικειμένων.

Έτσι, αν για παράδειγμα έχουμε ήδη ένα από τα νοσοκομειακά προγράμματα της Eurolife FFH που καλύπτουν δαπάνες νοσοκομείου και ιατρών, επείγοντα περιστατικά, απευθείας κάλυψη σε συμβεβλημένα νοσοκομεία και 24ωρη εξυπηρέτηση, ή ένα από τα προγράμματα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης για ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις και δωρεάν check-up, αποκτάμε έκπτωση 5% με την αγορά ενός δεύτερου συμβολαίου για κάποια άλλη ασφαλιστική μας ανάγκη.

Αν, τώρα, έχουμε ήδη δύο και θέλουμε να προσθέσουμε ακόμα ένα τρίτο, το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+ μας παρέχει έκπτωση 10% στο τρίτο συμβόλαιο. Στο τέταρτο και κάθε επιπλέον συμβόλαιο που θα αγοράσουμε, η έκπτωση αυτή γίνεται 15% (στα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας ή οχήματος, η έκπτωση που εφαρμόζεται είναι πάντα 5%).

Οι παραπάνω εκπτώσεις εφαρμόζονται σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά αγοράς του εκάστοτε συμβολαίου.

Μπορούμε, επομένως, να επιλέξουμε ανάμεσα στα προγράμματα ασφάλισης της Eurolife FFH, για περισσότερη προστασία χωρίς να σκεφτόμαστε το κόστος. Ξεκινάμε από τα προγράμματα 3μηνης, 6μηνης ή 12μηνης διάρκειας ασφάλισης αυτοκινήτου, που παρέχουν προστασία απέναντι σε υλικές ζημιές, κλοπή, αστική ευθύνη, φροντίδα ατυχήματος 24/7 και συνεχίζουμε με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίδιων, με κάλυψη για νοσηλεία, κτηνιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις και επείγοντα περιστατικά.

eurolife-3.jpg

Φυσικά, στη Eurolife FFH βρίσκουμε και προγράμματα για την ασφάλιση της κατοικίας μας, ώστε να είμαστε καλυμμένοι σε περιπτώσεις ζημιών από πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό κ.ά., με την ασφαλιστική να προσφέρει έως 20% μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου. Και όχι μόνο, καθώς υπάρχει και πρόγραμμα ασφάλισης από τους κινδύνους του διαδικτύου, το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις κακώς διεξαγμένων online αγορών, αμφισβητούμενων online συναλλαγών, κλοπών ψηφιακής ταυτότητας και προσφέρει νομική και τεχνική υποστήριξη.

Κάθε Σεπτέμβρης είναι μία καλή ευκαιρία για επανεκκίνηση και οργάνωση της καθημερινότητάς μας με -μικρές και μεγάλες- ενέργειες όπως το να φροντίσουμε για την ασφάλειά μας. Γι’ αυτό επιλέγουμε την Eurolife FFH και το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+,, το οποίο προστατεύει περισσότερο -και με λιγότερα έξοδα- όλα έχουν αξία για εμάς,.

