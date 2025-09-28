Αντιμέτωπα με χιλιάδες παράνομες παγίδες τα χταπόδια στις ελληνικές θάλασσες

Οργάνωση για τη προστασία της θάλασσας στη βόρεια Ελλάδα έχει διασώσει περισσότερα από 1.500 χταπόδια από γλάστρες παγίδες

Το χταπόδι είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της γαστρονομικής παράδοσης των Ελλήνων, ειδικά κατά την περίοδο νηστείας, όμως η υπεραλίευσή τους αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για το είδος.

Μία από τις πιο επιβλαβείς πρακτικές είναι η αλίευση τους κατά την αναπαραγωγική τους περίοδο το καλοκαίρι.

Πληρώμα οργάνωσης για τη προστασία της θάλασσας στη βόρεια Ελλάδα έχει διασώσει περισσότερα από 1.500 χταπόδια από γλάστρες παγίδες σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι στο βυθό της βόρειας Ελλάδας υπάρχουν πάνω από μισό εκατομμύριο τέτοιες παγίδες.

Οι γλάστρες παγίδες μιμούνται τα φυσικά καταφύγια των κεφαλόποδων, ωστόσο η χρήση τους απαγορεύεται την καλοκαιρινή περίοδο αναπαραγωγής. Παρόλα αυτά όμως, πολλές από αυτές τις παγίδες παραμένουν στο βυθό όλο τον χρόνο, μετατρέποντας τον βυθό σε «ναρκοπέδιο» για τα χταπόδια και γεμίζοντας με σκουπίδια τη θάλασσα.

«Υποτίθεται ότι τις βγάζουν στα τέλη Ιουνίου και στη συνέχεια μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν ξανά στις αρχές Οκτωβρίου. Είναι πολύ σημαντικό να τηρείται αυτή η περίοδος, καθώς είναι η περίοδος αναπαραγωγής για τα χταπόδια», τόνισε ο Άλεξ Κορνέλισεν, καπετάνιος και διευθύνων σύμβουλος της Sea Shepherd Global, μη κυβερνητικής οργάνωσης με στόχο τη προστασία του ωκεανού.

Εκατοντάδες χιλιόμετρα πετονιάς και τόνοι πλαστικού έχουν ανασυρθεί από το βυθό του Αιγαίου, αποδεικνύωντας το μέγεθος του προβλήματος, με την Ελλάδα να μην είναι μόνη καθώς ανάλογη κατάσταση αντιμετωπίζουν τα χταπόδια και σε άλλες χώρες της Μεσογείου, όπως η Ιταλία και η Ισπανία.

Οι ακτιβιστές προειδοποιούν ότι αν δεν ληφθούν μέτρα οι εικόνες με άδεια δίχτυα και άδειες θάλασσες μπορεί σύντομα να είναι η νέα πραγματικότητα.

