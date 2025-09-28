Νέα Μάκρη: Φρικιαστικό περιστατικό βασανισμού και θανάτωσης γάτας - Έρευνες από την ΕΛ.ΑΣ.

Έρευνες διενεργούνται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαραθώνα για το φρικιαστικό περιστατικό κακοποίησης γάτας στη Νέα Μάκρη, όπως αναφέρει το irafina.gr. Σημειώνεται ότι οι ποινές για αυτού του είδους τα κακουργήματα είναι αυστηρές και προβλέπουν μέχρι και 15 έτη φυλάκιση.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Ζωόφιλων Μαραθώνα «Ελπίδα» αναφέρεται:

Ένα ΦΡΙΚΙΑΣΤΙΚΟ θέαμα αντίκρισε συμπολίτης μας, το απόγευμα της Παρασκευής 26 Σεπτέμβρη στην Ανατολή Ν. Μακρης. Μια νεκρή γατούλα ακρωτηριασμενη και στα 4 ποδαράκια της.

Ανατριχιαστικο στην σκέψη και για λόγους σεβασμού στην βασανισμένη ψυχούλα αλλά και στο κοινό αίσθημα, δεν αναρτούμε την σοκαριστικη φωτογραφία του κακοποιημένα ζώου.

Από την πρώτη στιγμή εξαιρετικός φιλόζωος συμπολίτης μας ενημέρωσε την “Ελπιδα”. Σοκαρισμένοι όλοι μας από την περιγραφή, τον καθοδηγήσαμε να απευθυνθεί άμεσα στο Αστυνομικό Τμήμα Μαραθώνα στην Ν. Μάκρη και να καταγγείλει το γεγονός.

Η Αστυνομία διενήργησε αυτοψία, έρευνα, προανακριση και λοιπές προβλεπομενες διαδικασιες.

Από την πρώτη στιγμή ενημερώσαμε τον κ. Χρυσακη Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς και λάβαμε οδηγίες για τον τρόπο Αντιμετώπισης του τραγικού γεγονότος.

Άμεση ηταν και η παρέμβαση του Δημάρχου κ. Στέργιος Τσίρκας ο οποίος μαζί με τον πρόεδρο του Σύλλογος Ζωόφιλων Μαραθώνα «Ελπίδα» ενημερώθηκαν από τον Διοικητή του Α.Τ. Μαραθώνα για τις ενέργειες της αστυνομιας και ζητήθηκε να γίνει προσπάθεια για ταχύτατη και εξονυχιστική έρευνα της απεχθους αυτής πράξης, η οποία πιθανότατα να αφορά ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ του ζώου.

Ήδη το σώμα της νεκρης γατουλας έχει μεταφερθεί για νεκροψια-νεκροτομη.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε τον ζωόφιλο κ. Μπουτσικο Λάκη για την υπευθυνότητα με την οποία λειτούργησε, αφού εντόπισε και κατήγγειλε το περιστατικό.

Μπράβο και στον Δήμαρχο Μαραθωνα που ενήργησε με πραγματικο ενδιαφερον και ευαισθησία στο κάλεσμα μας για καταδικη της πιθανης εγκληματικης πραξης και κινητοποιήσε τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Να τονίσουμε την θετική στάση και το προσωπικό ενδιαφέρον του Διοικητή του Αστ. Τμήματος κ. Σατσογλου Κωνσταντινου, ο οποίος σταθερά βρίσκεται στο πλευρό μας και στις προσπάθειες των εθελοντών μας για αντιμετώπιση του τεράστιου θέματος της κακοποιησης των ζώων.

Οι φιλόζωοι εθελοντες με υπευθυνότητα και προσωπικές θυσιες παλεύουν για τα δικαιώματα των ζώων ενώ κάποιοι ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ με αρρωστημενο μυαλο, ζουν ανάμεσά μας.

Ας μην τους καλύπτουμε με την σιωπή μας . Διαφορετικά , γινόμαστε συμμέτοχοι στις εγκληματικές τους πράξεις και στην ενεργητική και παθητική κακοποίηση των ζώων.