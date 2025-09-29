Κίνηση στους δρόμους: «Κόλαση» στον Κηφισό - Πάνω από 45' καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους της Αττικής, αφού η Δευτέρα ξεκίνησε με πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα, λόγω κακοκαιρίας και βλαβών σε διάφορα οδικά σημεία.

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς

Η μεγαλύτερη ταλαιπωρία καταγράφεται στον Κηφισό όπου στην κάθοδο το μποτιλιάρισμα είναι μήκους 14 χλμ. από την Κηφισιά μέχρι την Πέτρου Ράλλη.

Στην άνοδο του Κηφισού τα προβλήματα ξεκινούν από την Πέτρου Ράλλη και συνεχίζονται μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Δύσκολες για τους οδηγούς και η Κηφισίας όπως και η Μεσογείων προς το κέντρο της ΑΘήνας, η Κατεχάκη προς Κηφισίας, η άνοδος του Καρέα, η Ηλιουπόλεως προς κέντρο, η Παραλιακή προς Πειραιά από την Συγγρού.

Την ίδια στιγμή, κυκλοφοριακά προβλήματα εντοπίζονται σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.Μποτιλιάρισμα 2,5 χιλιομέτρων καταγράφεται και στη Σχιστού.

Στην Αττική Οδό:

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

Άνω των 30΄ Κάντζα - Κηφισίας,

Άνω των 30΄ Παπάγου - Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

Άνω των 45΄ Αιγάλεω - Κηφισίας

Άνω των 30΄ Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) - Κηφισίας.

Άνω των 30΄ Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) - Κηφισίας.

