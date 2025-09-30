Σοβαρό επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου στο Περιστέρι, με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους να διεξάγει εντατικές έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Μία ομάδα οπαδών της Λάρισας δέχτηκε επίθεση από οπαδούς άλλης ομάδας, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές σε οχήματα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 20:30 το βράδυ, στη συμβολή της οδού Εθνάρχου Μακαρίου με τη Λεωφόρο Κηφισού. Περίπου 15 οπαδοί της Λάρισας, που επέβαιναν σε πέντε αυτοκίνητα, αποχωρούσαν μετά τον αγώνα ποδοσφαίρου της ομάδας τους με τον Ατρόμητο και επέστρεφαν στην πόλη τους.

Ενώ τα οχήματά τους ήταν προσωρινά ακινητοποιημένα σε φανάρι, μια ομάδα περίπου 20 οπαδών, τους επιτέθηκε. Οι οπαδοί της Λάρισας, αντιλαμβανόμενοι εγκαίρως την πρόθεσή τους, πρόλαβαν να εξέλθουν των οχημάτων τους και να τραπούν σε φυγή τρέχοντας, αποφεύγοντας έτσι τους τραυματισμούς.

Οι δράστες προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε τρία από τα πέντε αυτοκίνητα των φιλάθλων της Λάρισας, ενώ ένα τέταρτο όχημα με τέσσερις επιβαίνοντες δεν υπέστη ζημιές.

Άμεσα κλήθηκε η Αστυνομία, η οποία προχώρησε σε συνολικά 16 προσαγωγές υπόπτων από την οδό Στησιχόρου και τους γύρω δρόμους, καθώς και από την οδό Τζον Κένεντι, κοντά στο γήπεδο Περιστερίου. Όλοι οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ για τη διερεύνηση της υπόθεσης, μαζί με τους 15 παθόντες, από τους οποίους ελήφθησαν καταθέσεις. Ωστόσο, μετά την εξέταση, δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος των προσαχθέντων, οι οποίοι αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των πραγματικών δραστών της οπαδικής επίθεσης.