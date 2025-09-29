Σοβαρό επεισόδιο οπαδικής βίας στο Περιστέρι: Επιτέθηκαν σε οχήματα φιλάθλων άλλης ομάδας

Ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οπαδών έλαβε χώρα στο Περιστέρι το βράδυ της Δευτέρας (29/09), με 15-20 ατόμα να εξαπολύουν επίθεση κατά οπαδών άλλης ομάδας.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις 8:30 μ.μ. στο ύψος συνδέσμου οπαδών λίγο πριν τη Λένορμαν στο Περιστέρι.

Η ομάδα 15-20 ατόμων επιτέθηκε σε 14 οπαδούς άλλης ομάδας που επέβαιναν σε αυτοκίνητα, προκαλώντας φθορές σε τρία από αυτά.

Η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή 14 ατόμων στην οδό Στυσιχώρου στο Περιστέρι, ενώ άλλοι δύο προσήχθησαν στην οδό Κένεντυ, με τόσο τους 15 παθόντες όσο και τους 16 υπόπτους να οδηγούνται στη ΓΑΔΑ για τη διερεύνηση του περιστατικού.

