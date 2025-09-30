Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε ο 53χρονος από το σπήλαιο - Πώς στήθηκε η πολύωρη επιχείρηση της ΕΜΑΚ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού του 53χρονου άνδρα που εγκλωβίστηκε μέσα σε σπηλιά στην περιοχή της Λάρισας, μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης.

Οι διασώστες της 8ης ΕΜΑΚ κατάφεραν να βγάλουν στην επιφάνεια τον 53χρονο άνδρα ο οποίος έχει τις αισθήσεις του, λαμβάνει οξυγόνο και επικοινωνεί με το περιβάλλον. Ο 53χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οπως έλεγαν στο Newsbomb.gr, διασώστες της 8ης ΕΜΑΚ που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση «ο απεγκλωβισμός του ήταν αρκετά δύσκολος καθώς γίνονταν κατολισθήσεις και το σπήλαιο ήταν πάρα πολύ στενό». Χρειάστηκαν μάλιστα να περάσουν περίπου 12 ώρες για να τον βγάλουν ζωντανό από το σπήλαιο.

Σημειώνεται ότι o 53χρονος - σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες- είχε μπει μέσα στη σπηλιά μαζί με άλλους τρεις χρυσοθήρες, για να ψάξουν λίρες. Ωστόσο, ένα ατύχημα τους ανάγκασε να ειδοποιήσουν τις Αρχές μέσω του 112.

Ένας από τους συνεργούς του ο οποίος υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο ήταν το πρόσωπο που ειδοποίησε τις Αρχές για το συμβάν. Ο εν λόγω άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, με τις Αρχές να αναζητούν τους άλλους δύο συνεργούς του οι οποίοι διέφυγαν από το σημείο.

Πώς στήθηκε η επιχείρηση της ΕΜΑΚ

Οι Πυροσβέστες της 8ης ΕΜΑΚ με τη συνδρομή κλιμακίου που έσπευσε από τη Θεσσαλονίκη τοποθέτησαν ειδικά υποστυλώματα ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος της κατολίσθησης, και κατάφεραν αργά το βράδυ της Τρίτης να ανασύρουν ζωντανό τον 53χρονο από το σπήλαιο.

Νωρίτερα είχαν επιχειρήσει να τον προσεγγίσουν και τα κατάφεραν με τη δεύτερη προσπάθεια, αφού προηγήθηκε μία κατολίσθηση. Έτσι, του έδωσαν οξυγόνο και κέρδισαν πολύτιμο χρόνο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γόννων κι ένας πυροσβέστης.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν μία παρέα τεσσάρων ατόμων που το τελευταίο διάστημα βρίσκονταν στο σημείο στήνοντας ένα μικρό «εργοτάξιο». Στο σημείο υπήρχε μία σπηλιά και φέρεται οι τέσσερις να επιχείρησαν να διανοίξουν μέσα στη σπηλιά μία μεγαλύτερη σήραγγα.