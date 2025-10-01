Θεσσαλονίκη: Προσπάθησε να κλέψει εν πτήσει την τσάντα αεροσυνοδού

Προσωπικά αντικείμενα από τσάντα αεροσυνοδού κατηγορείται ότι επιχείρησε να κλέψει επιβάτης αεροσκάφους, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Ντόρτμουντ για Θεσσαλονίκη.

Η απόπειρα έγινε εν πτήσει, με τον δράστη να γίνεται αντιληπτός και να συλλαμβάνεται μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στον αερολιμένα «Μακεδονία».

Πρόκειται για 41 ετών Έλληνα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.