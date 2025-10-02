Σύνταγμα: Συγκέντρωση αλληλέγγυων στο ΥΠΕΞ για τον «Στόλο της Γάζας»

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Σύνταγμα και συγκεκριμένα, έξω από υπουργείο Εξωτερικών, συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τους ακτιβιστές της αποστολής του «Στόλου για τη Γάζα» (Global Sumud Flotilla).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 300 με 400 άτομα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ελληνικού τμήματος της πρωτοβουλίας March to Gaza, διαδηλώνοντας ειρηνικά ενάντια στην αναχαίτιση σκαφών του στολίσκου που κατευθυνόταν προς τη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό.

Για καθαρά προληπτικούς λόγους, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε τμήμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, ενώ στο σημείο βρίσκεται μία διμοιρία των ΜΑΤ.

Παρά την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, το κλίμα παραμένει ήρεμο και χωρίς εντάσεις.