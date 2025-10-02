Ώρες κοινής ησυχίας 2025: Τι απαγορεύεται από τον Νόμο - Τα πρόστιμα

Σε ισχύ τίθενται από την Τρίτη 1 Οκτωβρίου οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, κατά τη χειμερινή περίοδο, οι ώρες κατά τις οποίες απαγορεύεται η πρόκληση θορύβων που διαταράσσουν την ησυχία των πολιτών ορίζονται ως εξής:

Μεσημέρι: 15:30 – 17:30

15:30 – 17:30 Βράδυ: 22:00 – 07:30

Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών απαγορεύονται οι έντονες εργασίες, η χρήση θορυβωδών συσκευών, η δυνατή μουσική και γενικότερα κάθε δραστηριότητα που μπορεί να ενοχλήσει τη γειτονιά.

Υπενθυμίζεται ότι για τη θερινή περίοδο (από 1η Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου) ισχύουν διαφορετικά ωράρια:

Μεσημέρι: 15:00 – 17:30 και

15:00 – 17:30 και Βράδυ: 23:00 – 07:00.

Η τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας ελέγχεται από την Αστυνομία, ενώ σε περίπτωση παραβάσεων μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις.

Τι δεν επιτρέπεται τις ώρες κοινής ησυχίας - Οι ποινές

Ο νόμος προβλέπει ότι «οι παραβάσεις των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 και των αστυνομικών διατάξεων της παραγράφου 3 εδάφιο β΄ του ίδιου άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση έως πέντε μηνών ή χρηματική ποινή έως εκατόν πενήντα ημερήσιες μονάδες

Πιο συγκεκριμένα δεν επιτρέπεται τις ώρες κοινής ησυχίας: