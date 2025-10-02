Ώρες κοινής ησυχίας 2025: Τι απαγορεύεται από τον Νόμο - Τα πρόστιμα

Η τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας ελέγχεται από την Αστυνομία, ενώ σε περίπτωση παραβάσεων μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις

Ώρες κοινής ησυχίας 2025: Τι απαγορεύεται από τον Νόμο - Τα πρόστιμα
Σε ισχύ τίθενται από την Τρίτη 1 Οκτωβρίου οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, κατά τη χειμερινή περίοδο, οι ώρες κατά τις οποίες απαγορεύεται η πρόκληση θορύβων που διαταράσσουν την ησυχία των πολιτών ορίζονται ως εξής:

  • Μεσημέρι: 15:30 – 17:30
  • Βράδυ: 22:00 – 07:30

Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών απαγορεύονται οι έντονες εργασίες, η χρήση θορυβωδών συσκευών, η δυνατή μουσική και γενικότερα κάθε δραστηριότητα που μπορεί να ενοχλήσει τη γειτονιά.

Υπενθυμίζεται ότι για τη θερινή περίοδο (από 1η Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου) ισχύουν διαφορετικά ωράρια:

  • Μεσημέρι: 15:00 – 17:30 και
  • Βράδυ: 23:00 – 07:00.

Η τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας ελέγχεται από την Αστυνομία, ενώ σε περίπτωση παραβάσεων μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις.

Τι δεν επιτρέπεται τις ώρες κοινής ησυχίας - Οι ποινές

Ο νόμος προβλέπει ότι «οι παραβάσεις των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 και των αστυνομικών διατάξεων της παραγράφου 3 εδάφιο β΄ του ίδιου άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση έως πέντε μηνών ή χρηματική ποινή έως εκατόν πενήντα ημερήσιες μονάδες

Πιο συγκεκριμένα δεν επιτρέπεται τις ώρες κοινής ησυχίας:

  • Οι εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που δεν επιδέχονται αναβολή, με ειδική αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος μπορεί να επιτραπεί η εκτέλεση εργασίας, ιδίως κοινής ωφέλειας, που προκαλεί θόρυβο.
  • Η λειτουργία κάθε μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, μαγνητοφώνου ή τηλεόραση σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις χοροί και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κατοικία ή άλλους ιδιωτικούς χώρους.
  • Τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων στους δρόμους, πλατείες και δημόσιους γενικά χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού.
    Τα θορυβώδη παίγνια σε καφενείο, σφαιριστήρια ή άλλα δημόσια κέντρα, καθώς και οι φωνασκίες και συζητήσεις σε υψηλό τόνο των θαμώνων των κέντρων αυτών.
  • Οι θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυτοκινήτων (λεωφορείων, ΤΑΞΙ, κ.λ.π.), η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων σε ή από φορτηγά αυτοκίνητα, που δημιουργεί θόρυβο, καθώς και η θορυβώδης λειτουργία της μηχανής τροχοφόρου, το οποίο είναι σε στάση.
  • Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών οργάνων ή συστημάτων ασφαλείας, χωρίς να συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία αυτών.

