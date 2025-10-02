Global Sumud Flotilla: Απεργία πείνας ξεκίνησαν οι Έλληνες ακτιβιστές που κρατούνται στο Ισραήλ

Ο στολίσκος ακτιβιστών που είχε προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας αναχαιτίστηκε από τους IDF και οι επιβάτες του συνελήφθησαν

Newsbomb

Global Sumud Flotilla: Απεργία πείνας ξεκίνησαν οι Έλληνες ακτιβιστές που κρατούνται στο Ισραήλ
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Απεργία πείνας ξεκίνησαν οι έλληνες επιβαίνοντες του στολίσκου ακτιβιστών «Global Sumud» που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας, μετά την αναχαίτιση των πλοίων τους από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά το βράδυ της Τετάρτης και τα ξημερώματα της Πέμπτης (02/10), σύμφωνα με ανακοίνωση που ανήρτησε η March to Gaza Greece στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μετά την παράνομη κράτησή μας από τις ισραηλινές αρχές, ξεκινάμε απεργία πείνας. Η απόφαση αυτή δεν είναι προσωπική επιλογή, αλλά συλλογική στάση απέναντι στο έγκλημα που διαπράττεται ενάντια στον παλαιστινιακό λαό και στη συνεχιζόμενη παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου.

Δεν αναγνωρίζουμε τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας. Δεν αναγνωρίζουμε το «δικαίωμα» του κράτους-τρομοκράτη να απαγάγει πλοία και ανθρώπους σε διεθνή ύδατα. Η παρουσία μας εδώ, η σύλληψη και τώρα η απεργία πείνας μας είναι συνέχεια της ίδιας στάσης: ότι η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη, και ότι η αλληλεγγύη δεν μπορεί να φυλακιστεί.

Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των μελών της αποστολής μας και του Global Sumud Flotilla συνολικά. Οποιαδήποτε κατηγορία — όπως αυτές του «αντιτρομοκρατικού νόμου» του Ισραήλ — είναι ψευδής, κατασκευασμένη και μέρος της προσπάθειας ποινικοποίησης της διεθνούς αλληλεγγύης. Δηλώνουμε επίσης ότι αν υπάρξει χτύπημα, εξαφάνιση ή απώλεια επικοινωνίας με οποιονδήποτε από εμάς, η ευθύνη βαραίνει κυρίαρχα το ισραηλινό κράτος.

Ξέρουμε όμως ότι το Ισραήλ δεν είναι μόνο του. Η συνενοχή των διεθνών και των ελληνικών αρχών είναι ξεκάθαρη: με όπλα, με οικονομικές συμφωνίες, με πολιτικές και νομικές καλύψεις διευκολύνουν την κατοχή, τον αποκλεισμό και τη γενοκτονία. Αυτή η συνενοχή πρέπει να λογοδοτήσει: Να ξεσηκωθούμε στην Ελλάδα και διεθνώς, να απαιτήσουμε να απομονωθεί πλήρως το Ισραήλ και να αγωνιστούμε, ώστε να ζήσει ελεύθερη η Παλαιστίνη και ο λαός της.

Απέναντι σε αυτούς που χρησιμοποιούν τη πείνα και επιβάλλουν την στέρηση τροφής σε δύο εκατομμύρια ανθρώπους ως όπλο πολέμου και ως χαρτί διαπραγμάτευσης, η απεργία πείνας είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε μέσα στα κελιά τους, για να κρατήσουμε ζωντανή τη φωνή του αγώνα.

Αυτή είναι για εμάς μία αυτονόητη στάση αλληλεγγύης. Αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στον παλαιστινιακό λαό και σε κάθε μελλοντική αποστολή που θα συνεχίσει τον δρόμο για μια ελεύθερη Παλαιστίνη.
Άμεση απελευθέρωση όλων των απαχθέντων
Υπογράφουν (στα σχολια) :

  • Πλούταρχος Βεργής, μέλος πληρώματος “Οξυγόνου”
  • Κυριάκος Βλαχόπουλος, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”
  • Ιωάννα Βρεττού, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”
  • Ευγενία Καββαδία, μέλος πληρώματος “Ahed Tamimi”
  • Άννα Λαγωνικού, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”
  • Κώστας Λαμπρίδης, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”
  • Πάρις Λαυτσής, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”
  • Νίκος Λιαπούρης, μέλος πληρώματος “Ahed Tamimi”
  • Τάκης Πολίτης, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”
  • Αγγελική Σαβαντόγλου, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”
  • Κώστας Φουρίκος, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:14ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Γυναίκα παγιδεύτηκε σε λακκούβα γεμάτη νερό!

17:09ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

in-Touch: 10 Χρόνια Δημιουργίας, Εμπιστοσύνης και Εξέλιξης

17:08ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί φρούτο από την αγορά

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Global Sumud Flotilla: Απεργία πείνας ξεκίνησαν οι Έλληνες ακτιβιστές που κρατούνται στο Ισραήλ

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πουτιν απαντά σε Τραμπ: Οργισμένη αντίδραση από τη Ρωσία για τους πυραύλους Tomahawk - Φόβοι για κλιμάκωση

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Στα λευκά έχει «ντυθεί» ο Όλυμπος - Δείτε βίντεο

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γερμανία: Πόσο είναι η ελάχιστη, η μέση και η μέγιστη σύνταξη - Μεγαλώνουν οι ανισότητες

16:52ΚΟΣΜΟΣ

«Τρολάρισμα» Έντι Ράμα κατά Τραμπ για τον τερματισμό του «πολέμου» Αλβανίας-Αζερμπαϊτζάν - Βίντεο

16:50LIFESTYLE

Άλκηστις Αλεξανδράτου: Παντρεύτηκε στο Λονδίνο τον αγαπημένο της Άντι

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Το Shein θα ανοίξει μόνιμα φυσικά καταστήματα στη Γαλλία

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία

16:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χρυσοχοΐδης από την Κρήτη: Τέλος στην ανοχή - Εφαρμογή της νομιμότητας σε όλη τη χώρα

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Εκτός λειτουργίας στάσεις στη Γραμμή 7 λόγω της νεροποντής

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ η Γκρέτα Τουνμπεργκ και οι «ακτιβιστές» του στολίσκου για τη Γάζα - Αναμένεται η απελασή τους

16:27ΚΟΣΜΟΣ

«Στόλος για τη Γάζα»: Σφοδρή αντίδραση Άγκυρας κατά Ισραήλ για την αναχαίτιση - «Τρομοκρατική ενέργεια»

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικός εντόπισε δολοφόνο των Ναζί με τη βοήθεια ΑΙ - Η ανατριχιαστική φωτογραφία της εκτέλεσης

16:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες υποψιάζονται ότι λάβαμε σήμα από παράλληλο σύμπαν μέσω σκουληκότρυπας

16:20ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Casino Loutraki: 30 Χρόνια Λάμψης – με τη μεγαλύτερη δωροθεσία στην ιστορία του

16:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρογκαβόπουλος: «Όλοι με έχουν αγκαλιάσει και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση»

16:11LIFESTYLE

Να με λες μαμά: Απόψε το νέο επεισόδιο της σειράς που καθήλωσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:56ΕΛΛΑΔΑ

Στα λευκά έχει «ντυθεί» ο Όλυμπος - Δείτε βίντεο

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πουτιν απαντά σε Τραμπ: Οργισμένη αντίδραση από τη Ρωσία για τους πυραύλους Tomahawk - Φόβοι για κλιμάκωση

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Ατύχημα στην Αθήνα από τη νεροποντή: Δέντρο ξεριζώθηκε, έπεσε πάνω σε φορτηγάκι και scooter τραυματίζοντας τον οδηγό στην Εμμανουήλ Μπενάκη - Φωτογραφίες

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε λύση με τους S-400 της Τουρκίας για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: «Μούδιασε όλο το σώμα μου», ήταν τα τελευταία λόγια της 28χρονης πριν χάσει τη ζωή της

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Κινδύνεψε οικογένεια Βρετανών στην Κέρκυρα, πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή στο Βόλο, πότε θα βρέξει στην Αττική – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυρανάκης για Μπισμπίκη: «Δεν ισχύει ότι πλήρωσε 1.200 ευρώ και τη γλίτωσε»

14:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απατεώνες εξαπατούν ηλικιωμένους: Η στιγμή που αρπάζουν τιμαλφή, τα βάζουν σε κουβά και... γίνονται καπνός - Δείτε βίντεο

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Νεογέννητο ήρθε στον κόσμο κρατώντας το… αντισυλληπτικό της μητέρας του

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γερμανία: Πόσο είναι η ελάχιστη, η μέση και η μέγιστη σύνταξη - Μεγαλώνουν οι ανισότητες

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαία εισαγγελέας: «Δεχόμαστε εισβολή από κινέζικες εγκληματικές ομάδες» - Τι είπε για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: «Δεν θα ζητήσω αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν»

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Οι διάλογοι του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια: «Δεν ήρθε να μου δώσει μεροκάματο»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί φρούτο από την αγορά

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Μάντσεστερ: «Γύρνα πίσω... έχει βόμβα, φύγε» - Φόβοι ότι ήταν ζωσμένος με εκρηκτικά ο δράστης

16:27ΚΟΣΜΟΣ

«Στόλος για τη Γάζα»: Σφοδρή αντίδραση Άγκυρας κατά Ισραήλ για την αναχαίτιση - «Τρομοκρατική ενέργεια»

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: ΕΔΕ για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου - «Πρέπει να δούμε αν εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο», λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ η Γκρέτα Τουνμπεργκ και οι «ακτιβιστές» του στολίσκου για τη Γάζα - Αναμένεται η απελασή τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ